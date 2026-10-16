Lorenz Büffel erfüllt sich und Familie den Hawaii-Traum

Für Lorenz Büffel (47) geht eine Saison der Superlative zu Ende: Rund 250 Auftritte auf Mallorca und in Deutschland stehen für den Partysänger in diesem Jahr zu Buche. Nun tauscht er die Playa de Palma gegen seine ganz persönliche Trauminsel – Hawaii. Wie der Musiker im Bild-Interview verriet, geht es für drei Wochen auf die Inselgruppe im Pazifik, und zwar nicht allein: Mit dabei sind seine Frau Emily und die beiden Söhne Leo und Bruno. Nach Monaten zwischen Bühnen, Flughäfen und Hotelzimmern soll vor allem die gemeinsame Familienzeit im Mittelpunkt stehen. Doch bevor es losgeht, wartet noch ein letzter großer Termin: Am 18. Oktober absolviert er beim großen Saisonfinale im Megapark seinen letzten großen Auftritt des Jahres 2026. Anschließend kann er sich auf seiner persönlichen Trauminsel nicht nur erholen, sondern auch einer besonderen Leidenschaft aus Kindertagen nachgehen: Auf Hawaii will er Schauplätze seiner geliebten Kultserie "Magnum" erkunden.

Beim Megapark-Closing bestreitet Lorenz seinen letzten großen Auftritt der Saison 2026. Neben ihm sind unter anderem Mia Julia (39), Isi Glück (35), Mickie Krause (56), Pietro Lombardi (34), Marc Eggers (40) und Oli P. (48) angekündigt. Mit von der Partie ist auch sein berühmtes Markenzeichen: die Büffelmann-Fahne. Die war beim Koblenzer Oktoberfest bereits beim ersten Schwung zerbrochen und wurde anschließend von "Papa Schwagi", dem Vater seines Tour-Begleiters, mit einem Kunststoffgriff wieder instand gesetzt. Inzwischen reist der Sänger zur Sicherheit mit einer Ersatzfahne an. Nach dem Bühnenmarathon freut er sich nun auf Erholung mit seinen Liebsten. "Ich bin dankbar, dass die Menschen auch nach 20 Jahren noch immer mit mir feiern wollen. Aber ich freue mich auf die kleine Auszeit", erklärte er. Ganz ohne weiteres Abenteuer bleibt die Familienpause jedoch nicht: Zusätzlich zu den drei Wochen auf Hawaii planen Lorenz, Emily und die Kinder auch noch einen gemeinsamen Besuch im Disneyland Paris.

Dass die Wahl ausgerechnet auf Hawaii fiel, hat einen nostalgischen Grund. Schon als Kind war Lorenz von der Kultserie "Magnum" fasziniert, in der Tom Selleck (81) als Privatdetektiv auf der Insel ermittelte. Bis heute schaut sich der Musiker die alten Folgen an. "Ich begebe mich auf die Spuren von 'Magnum'", kündigte er gegenüber der Bild an und schwärmte: "Das ist TV-Kult!" Dem roten Ferrari 308 GTS, mit dem der Serienheld durch die Gegend düste, kann er dagegen weniger abgewinnen. "Der Sportwagen ist zwar nicht mein Ding. Aber zu ihm hat er perfekt gepasst", meinte Lorenz. Im Gespräch scherzte der Sänger: "Vielleicht lasse ich mir vor der Reise auch so einen Schnauzer wachsen." Damit könnte Lorenz auf seiner Traumreise zumindest äußerlich ein wenig in die Rolle des legendären Privatdetektivs schlüpfen.

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IMAGO / Daniel Scharinger Lorenz Büffel und Emily Gierten, Mai 2023

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Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihren zwei Kindern

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Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihrem Sohn Bruno im Oktober 2024