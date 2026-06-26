Lorenz Büffels "Der Zug hat keine Bremse" wird zum WM-Hit

Bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft hat sich ein unerwarteter Soundtrack durchgesetzt: Lorenz Büffels (47) Ballermann-Hit "Der Zug hat keine Bremse" ist zur inoffiziellen Hymne der deutschen Nationalmannschaft avanciert. Besonders deutlich wurde das, als Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) nach dem beeindruckenden 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao bei einer Pressekonferenz vor internationalen Journalisten den Titel eigenhändig ins Englische übersetzte. Für Lorenz kam diese Geste völlig überraschend – und machte ihn sichtlich stolz. Gegenüber der deutschen Presseagentur zeigte sich der Partysänger begeistert und erklärte, er glaube, "dass Julian Nagelsmann es wirklich ernst meinte, den Song im Stadion gehört hatte und für sich selber und für die Mannschaft eigentlich jetzt sagt: 'Okay Leute, der Zug hat keine Bremse, wir ziehen das Ding jetzt durch und holen den Weltmeistertitel.'"

Auch Nationalspieler Nadiem Amiri äußerte sich zu dem Hype. "Der Song passt ganz gut zu uns, und ich hoffe, dass die Überschrift noch bleibt", sagte der Fußballer. Einen besonderen Moment erlebte Lorenz zudem, als er Torwartlegende Manuel Neuer (40) bei den Klängen seines Hits tanzen sah. "Als Manuel Neuer tanzte und auch der Rest der Mannschaft sich wirklich gefreut hat", habe ihn das "schon sehr, sehr stolz gemacht", so der Musiker. Seine Zuversicht für das Turnier ist groß. "Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass es Richtung Finale geht. Das wäre natürlich richtig, richtig brutal", sagte der 47-Jährige.

Dabei ist die WM nicht das erste sportliche Großereignis, das von seinem Song begleitet wird. "Egal, ob es die Biathlon-WM war, ob es die Handball-WM war, überall, wenn die Mannschaft mit den Fans zusammenkommt, dann hat der Zug irgendwie keine Bremse", erklärte Lorenz. Inhaltlich dreht sich der Track eigentlich weniger um sportliche Höchstleistungen als ums ausgelassene Feiern auf Mallorca – oder wie der Österreicher selbst es formuliert: ums "Helm lackieren". Dass sein Song trotzdem zur festen Größe im deutschen Mannschaftsalltag geworden ist, scheint den gebürtigen Österreicher, der am 29. Mai seinen 47. Geburtstag feierte, selbst noch zu überraschen.

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IMAGO / Revierfoto Lorenz Büffel, Mallorca-Star

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Imago Lorenz Büffel beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 21.06.2026