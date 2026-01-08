"Malle Olé": Lorenz Büffel präsentiert brandneues Musical

Duisburg statt El Arenal: Am Donnerstagabend feierte "Malle Olé – Das Musical, das ballert!" im Theater am Marientor Weltpremiere. Pünktlich um 19 Uhr verwandelte sich das elegante Haus im Ruhrgebiet damit in eine Art Ballermann-Arena, während auf der Bühne Herzschmerz, Humor und jede Menge Partyhits aufeinanderprallten. Im Mittelpunkt der brandneuen Show steht die Geschichte von Laura, die mit ihren Freundinnen auf Mallorca landet, um Abstand von ihrem Ex Alex zu gewinnen – und dort in ein turbulentes Ferienchaos gerät. Als Markenbotschafter ist bei dem Projekt kein Geringerer als Partyschlager-Star Lorenz Büffel (46) an Bord, der das Projekt gegenüber dpa als "Disneyland für Betrunkene" beschrieb. Bereits vorab wurde ein roter Teppich mit hochkarätigen Gästen angekündigt – und auch nach dem Endapplaus sollte in Duisburg noch lange nicht Schluss sein.

Hinter dem neuartigen Werk steckt eine Produktion, die mehr verspricht als nur pumpende Bässe: Produzent Sven-Oliver Müller betonte im Interview, es gehe um die wohlig-warmen Vibes, die viele mit Mallorca verbinden. "Viele da draußen denken, dass es ums Saufen, Kotzen und Lallen geht", sagte er. "Aber nein: Es geht um Gemeinschaft", so Sven-Oliver. Musikalisch setzt die Show auf ein Mix-Tape aus Kultsongs wie "Mama Laudaaa", "Layla", "Schatzi schenk mir ein Foto" und "20 Zentimeter" – ergänzt um neue Kompositionen. Nach dem Schlussapplaus sind zudem groß angelegte Aftershow-Partys geplant, sodass die Zuschauer die aufkommende Feierlaune direkt in die Tat umsetzen können.

Lorenz, der mit seinem Hit "Johnny Däpp (Ich will Mallorca zurück)" im Jahr 2016 zu einem der bekanntesten Gesichter der Ballermann-Szene wurde, kennt das Lebensgefühl zwischen Plastikbechern, Urlaubssonne und Ohrwurmmelodien seit Jahren aus nächster Nähe. Als Markenbotschafter soll er dieses Flair nun auch im winterlichen Duisburg aufleben lassen und dem Projekt ein authentisches Gesicht geben. In Interviews betont der Partysänger immer wieder den Zusammenhalt der Szene und die enge Bindung zum Publikum, das ihn auf Festivals und in den Clubs regelmäßig feiernd empfängt. Genau dieses Miteinander, das für viele Stammgäste der Playa längst zu einer Art zweiter Heimat geworden ist, will "Malle Olé!" nun vom Strand auf die Bühne holen – mit Lorenz als gut gelauntem Aushängeschild der Partywelt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Lorenz Büffel, Mallorca-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Revierfoto Lorenz Büffel, Mallorca-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Lorenz Büffel, Sänger