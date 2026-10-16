Oli P. schwärmt von der besten Entscheidung seines Lebens

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere traf Oli P. eine Entscheidung, die für viele wohl überraschend kam. Ende 1998 beschloss der Musiker, beruflich einen Gang zurückzuschalten, obwohl er damals zahlreiche Angebote erhielt. Im "Antenne Schlager Star-Talk" erinnert sich der Sänger nun daran, warum er ausgerechnet in dieser erfolgreichen Phase kürzertrat. Im Februar 1999 sollte sein Sohn Ilias geboren werden – und Oli wollte sich ganz bewusst mehr Zeit für seine Familie nehmen. Statt weitere berufliche Verpflichtungen einzugehen, entschied er sich dafür, als Vater möglichst präsent zu sein. "Dann habe ich allen gesagt: Ich glaube, ich möchte mich einfach um meinen Sohn kümmern. Ich möchte für meine Familie da sein", erzählt der Musiker rückblickend. Dass er dafür seine Karriere vorübergehend hinten anstellte, hat er bis heute nicht bereut. "Und das war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens", stellt Oli im Podcast klar.

Durch seinen damaligen Entschluss konnte Oli die Kindheit und Jugend seines Sohnes besonders intensiv miterleben. "Ich habe dadurch seine ganze Kindheit und Jugend mit ihm auf dem Fußballplatz verbracht und konnte immer für ihn da sein", berichtet der Sänger im "Antenne Schlager Star-Talk". Die vielen gemeinsamen Erlebnisse hätten dazu beigetragen, dass zwischen Vater und Sohn eine enge Beziehung entstand. In seinem beruflichen Umfeld stieß Olis Entscheidung seinerzeit allerdings auf wenig Verständnis. Sowohl RTL als auch seine Plattenfirma und sein Anwalt hätten sich gefragt, weshalb er mitten in seinem größten Erfolg plötzlich kürzertreten wollte. Schließlich lief seine Karriere damals ausgesprochen gut: Mit seiner Version von "Flugzeuge im Bauch" führte er die Charts an, während er gleichzeitig als Ricky Marquart in der RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen war. Auch an weiteren Angeboten mangelte es dem jungen Künstler nicht. Trotzdem ist Oli überzeugt, mit seiner Entscheidung die richtigen Prioritäten gesetzt zu haben.

Dass die Familie für Oli auch heute an erster Stelle steht, zeigte der Musiker erst im Sommer 2026 auf Instagram. Damals veröffentlichte er ein gemütliches Foto, auf dem er gemeinsam mit seiner Ehefrau Pauline Petszokat und ihrer französischen Bulldogge auf der Couch kuschelte. Mit dem privaten Einblick unterstrich der Sänger, wie wichtig ihm seine Frau und das gemeinsame Zuhause sind. Besonders bedeutsam war der Schnappschuss auch deshalb, weil das Paar zuvor einige schwierige Zeiten miteinander durchgestanden hatte. Seiner Schauspielkarriere hat Oli trotz der damaligen Auszeit übrigens nie vollständig den Rücken gekehrt. Im Herbst 2026 feierte er sogar ein besonderes Comeback bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Für zwei Folgen schlüpfte er erneut in die Rolle des Ricky Marquart und kehrte damit nach beinahe 30 Jahren an das Set der beliebten Daily Soap zurück.

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Getty Images Oli P. im Juni 2017 in Lüneburg

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Getty Images Oli P., sein Sohn Ilias Petszokat und Tatiani Katrantzi im Mai 2021

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Instagram / oli.p_offiziell Sänger Oli P. und seine Frau Pauline Petszokat im Juli 2026