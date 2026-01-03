Ethische Entscheidung: Deshalb ernährt sich Oli P. vegan

Sänger Oli P. (47) hat sein Leben radikal umgestellt – und das von einem Tag auf den anderen: Seit einem gemeinsamen "Klick-Moment" mit seiner Ehefrau Pauline ernährt sich der Musiker komplett vegan. Auslöser war für das Paar vor allem die Netflix-Doku "The Game Changers", erzählt er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Danach flogen alle tierischen Produkte aus dem Kühlschrank, Freunde und Familie bekamen die Reste, und los ging der Neustart. Auf die Frage, ob er manchmal noch mit seiner Ernährungsweise hadere, entgegnete Oli entschieden: "Ich fühle mich sehr wohl damit, weil es bei mir auch eine komplett ethische Entscheidung ist. Ich kann seitdem besser in den Spiegel schauen." Seine besten Tricks und Rezepte für eine Ernährung ohne Tierleid veröffentlicht er am 7. Januar gesammelt in seinem neuen Buch "Vegan Meal Prep".

Wie eine ausgewogene, vegane Ernährung sogar im stressigen Tour-Alltag problemlos funktionieren kann, erklärt der "Flugzeuge im Bauch"-Interpret im Interview: Zu Hause koche er größere Portionen und nehme den Rest mit auf Reisen. Kühlakkus oder ein kleiner Kühlschrank im Auto sichern den Vorrat, notfalls kommt sogar eine mobile Kochplatte mit. "Für mich kann der Aufwand gar nicht zu groß sein, wenn ich dafür am Ende des Tages Essen habe, das mir Energie bringt", sagt Oli. Sein Geheimtipp für unterwegs: Dinkelmilch, Mandelmus und Bananen, verfeinert mit Samen oder Pulver. Der Smoothie sei so gehaltvoll, dass er ihn oft bis in den Nachmittag trägt – "das ist eigentlich meine Superpower", so der 47-Jährige.

Trotz der anfangs harten Umstellung vermisst Oli nach eigener Aussage bis heute nichts. Im Gegenteil: "Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht schon viel früher damit angefangen habe", sagt er. Zuhause setzen der Sänger und seine Frau inzwischen bewusst auf saisonale Zutaten, stöbern gemeinsam nach neuen Rezepten und entdecken immer wieder andere Kombinationen für ihre pflanzliche Küche. Sein derzeitiger Favorit: "Pulled Mushrooms", also gezupfte Pilze, genau genommen angebratene Kräuterseitlinge, die mit Tomaten, Soja-Barbecue-Marinade und Mango-Topping auf einem knusprigen Brot landen. Menschen, die unsicher sind, ob die vegane Ernährung zu ihnen passt, rät Oli: Sie sollten sich nicht direkt zu viel abverlangen, sondern sich Schritt für Schritt herantasten und einfach ausprobieren, wie abwechslungsreich Essen ohne tierische Produkte sein kann.

Oli P., "Love Island"-Moderator

Oli P. mit seiner Frau Pauline, September 2020

Sänger Oli P. in Berlin, 2025

