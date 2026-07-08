GZSZ-Comeback nach 27 Jahren: Oli P. ist wieder am Set

27 Jahre nach seinem letzten Auftritt kehrt Oliver Petszokat, bekannt als Oli P. (47), zu Guten Zeiten, schlechte Zeiten zurück. Ab sofort steht der Sänger und Schauspieler wieder am Set von UFA Serial Drama in Potsdam-Babelsberg vor der Kamera – insgesamt an drei Drehtagen im Studio sowie bei einem Außendreh. Die Rückkehr dürfte vor allem jene Fans begeistern, die ihn noch als Darsteller der Kultfigur Ricky Marquardt in Erinnerung haben. Gegenüber RTL schwärmte Oli P. von der Stimmung: "Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte GZSZ-Luft zu schnuppern. Nach fast drei Jahrzehnten wieder hierzustehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus."

Ob er als der gereiftere Ricky Marquardt auf den Bildschirm zurückkehrt oder in einer ganz neuen Rolle auftaucht, wird bislang noch streng unter Verschluss gehalten. Die Episoden mit Oli P. sollen in aufeinanderfolgenden Folgen ausgestrahlt werden. Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden: Die Ausstrahlung ist für Herbst 2026 bei RTL geplant, auf RTL+ bereits eine Woche früher. Seine Rolle des Ricky Marquardt hatte er von 1998 bis 1999 gespielt und war vor allem durch Auftritte im Café "Fasan" sowie ein dramatisches Liebesdreieck um die Figuren Cora und Nico bekannt geworden.

Schon in der Vergangenheit hatte der Entertainer gezeigt, wie sehr ihm Serienfiguren ans Herz wachsen: Als Tanzlehrer René Siegel legte er bei "Rote Rosen" immer wieder seine Leidenschaft für Entertainment und Bühne in die Rolle. Auch zu dieser Rolle kehrte er nach zehn Jahren zurück. Privat gewährt der Musiker seinen Fans regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen seines Arbeitsalltags, etwa bei Drehs oder im Studio, und nimmt sie so bei seinen TV- und Musikprojekten mit.

Anzeige Anzeige

RTL Oli P. am Set von "GZSZ", 2026

Anzeige Anzeige

RTL Cora (Nina Bott) und Ricky (Oli P.) bei "GZSZ"

Anzeige Anzeige

RTL Oli P. mit Wolfgang Bahro bei "GZSZ"