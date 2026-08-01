Nach Schicksalsschlag: Oli P. teilt Familienfoto im Netz

Sänger Oli P. (47) hat bei Instagram ein herzerwärmendes Foto mit seiner Ehefrau Pauline Petszokat geteilt – und damit seine Fans begeistert. Darauf kuschelt sich der 47-Jährige in einem dunkelblauen Hoodie an Paulines Seite, während die beiden entspannt auf der Couch sitzen und fröhlich in die Kamera lächeln. Mit im Bild: die gemeinsame französische Bulldogge, die Oli fest im Arm hält. Dazu schreibt der Musiker schlicht, aber bedeutungsvoll: "Meine Familie, mein Leben." Dass das Paar heute so entspannt und glücklich wirkt, ist nach all dem, was sie gemeinsam durchgestanden haben, alles andere als selbstverständlich. Olis Fans reagierten prompt: "Eure Liebe ist spürbar für Menschen", schrieb eine Userin unter den Beitrag, eine andere kommentierte schlicht: "Ein Träumchen."

Hinter dem Lächeln auf dem Foto steckt laut dem Magazin Bunte eine bewegte Geschichte: Pauline wurde bereits 2007 mit einer Hirntumor-Diagnose konfrontiert. Jahrelang war der Tumor stabil, doch 2019 wuchs er auf die Größe eines Golfballs heran und musste operativ entfernt werden. Die Folgen der OP waren schwer: Nervenschäden, Epilepsie und eine Depression – Pauline durchlebte eine enorm belastende Zeit. Oli stand ihr dabei stets zur Seite. "Ich wusste, dass er immer da ist", sagte Pauline in einem RTL-Interview. Sie habe nie an ihm gezweifelt. Oli sei in dieser Phase stets der positive Part an ihrer Seite gewesen. Heute ist ihr Gesundheitszustand stabil, allerdings muss sie weiterhin regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen, da das Risiko für erneutes Tumorwachstum erhöht bleibt.

Wie sehr ihn das Erlebte bewegt hat, machte Oli gegenüber Bild.de deutlich: "Was meine Frau gemeistert hat, ist unvorstellbar." Er sei für jede gemeinsame Minute dankbar. Gegenüber RTL ergänzte er über Pauline: "Sie war davor bei 100 Prozent, währenddessen bei 100 Prozent und jetzt... Immer noch bei 100 Prozent." Pauline hat die turbulente Zeit nicht nur überstanden, sondern danach neu durchgestartet: Sie begann ein Studium des Nachhaltigkeitsmanagements. Pauline war einst als Eiskunstläuferin aktiv – Oli stand als Gaststar einmal gemeinsam mit ihr bei der "Holiday on Ice"-Show auf dem Eis. Auch für Oli läuft es derzeit rund: Der Schauspieler feiert nach über zwei Jahrzehnten sein Comeback in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.

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Instagram / oli.p_offiziell Sänger Oli P. und seine Frau Pauline Petszokat im Juli 2026

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Instagram / paulipetszokat Oli P. mit seiner Frau Pauline, September 2020

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RTL Oli P. am Set von "GZSZ", 2026