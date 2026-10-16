Rebel Wilson ist auf Isla Fishers Seite nach Sacha-Trennung

Rebel Wilson (46) spricht sich öffentlich für Isla Fisher (50) nach deren Trennung und Scheidung von Sacha Baron Cohen (55) aus. In Samantha Armytages (50) Sendung "Act Two" fand die Schauspielerin eine Verbindung zwischen dem im April 2024 verkündeten Ehe-Aus und der Veröffentlichung ihrer Memoiren "Rebel Rising". Darin hatte Rebel schwere Vorwürfe gegen ihren früheren Co-Star Sacha erhoben. "Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass die Bekanntgabe nach der Veröffentlichung meines Buches kam. Ich denke, da hat sich wahrscheinlich schon vieles länger zusammengebraut", schilderte sie in der Sendung. Gleichzeitig betonte Rebel, keinen Einblick in Islas persönliche Erfahrungen oder die Hintergründe der Trennung zu haben. Seit der Bekanntgabe der Trennung haben Rebel und Isla nach Angaben der "Pitch Perfect"-Darstellerin nicht miteinander gesprochen.

Für ihre Kollegin fand sie dennoch unterstützende Worte: "Ich wünsche ihr einfach alles Gute. Natürlich kenne ich nicht alle Details darüber, was Isla persönlich erlebt hat, aber ich hoffe, dass sie jetzt richtig durchstartet und nach ihrer Scheidung ihren nächsten Lebensabschnitt findet." In "Rebel Rising" hatte Rebel Sacha zuvor unangemessenes Mobbing und belästigendes Verhalten bei den Dreharbeiten zur Komödie "Grimsby" aus dem Jahr 2016 vorgeworfen. Sacha ließ die Anschuldigungen durch seine Vertreter vollständig zurückweisen. Im Gespräch mit TMZ erklärten diese, die "nachweislich falschen Behauptungen" könnten durch Dokumente, Filmaufnahmen und Augenzeugenberichte widerlegt werden. In der britischen Fassung der Memoiren erschien der besagte Abschnitt verändert. Rebel begründete dies mit rechtlichen Besonderheiten in England und Wales, während Sachas Anwaltsteam die Änderung als klaren Erfolg wertete.

Isla und der "Borat"-Darsteller hatten im April 2024 öffentlich gemacht, dass ihre Ehe bereits 2023 geendet habe. Im Juni 2025 wurde die Scheidung abgeschlossen. Das Paar war seit 2010 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Nach dem Ehe-Aus fokussierte sich Isla auf sich selbst und ihren beruflichen Weg. Gegenüber NewBeauty beschrieb die Schauspielerin die Scheidung als eine besondere Form der Trauer. Zugleich könne es bereichernd sein, sich danach eine neue Identität aufzubauen und die eigenen Werte, Ziele und Interessen neu zu sortieren. Rückhalt fand Isla in dieser schwierigen Lebensphase vor allem bei engen Freundinnen. Besonders Courteney Cox (62) und Kate Ritchie (48) standen ihr zur Seite. Isla schilderte, dass ihr die engen Beziehungen zu anderen Frauen dabei geholfen hätten, ihre innere Stärke wiederzufinden.

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Imago Rebel Wilson bei der Road To The Golden Globes Kick-Off Party beim Toronto International Film Festival 2026

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ActionPress Rebel Wilson und Isla Fisher, 2012

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Imago Sacha Baron Cohen und Isla Fisher bei den 71st Annual DGA Awards in Los Angeles