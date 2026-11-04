Rebel Wilson wegen fehlender Autoversicherung angeklagt

Rebel Wilson (46) hat schon wieder Probleme mit dem Gesetz. Diesmal muss sie sich vor einem Gericht in Großbritannien verantworten. Die britische Zulassungsbehörde DVLA hat die Schauspielerin angeklagt, weil ihr Audi Q5 im Wert von rund 59.800 Euro zeitweise nicht versichert gewesen sein soll. Konkret wirft die Behörde Rebel vor, am 26. Mai 2026 Halterin eines Wagens gewesen zu sein, der die gesetzlichen Versicherungsvorgaben nicht erfüllte. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die die Nachrichtenagentur Press Association einsehen konnte. Allerdings war Rebel zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Land, sondern befand sich mit ihrer Frau in Los Angeles, wo sie sich auch die vergangenen fünf Monate aufgehalten hatte. In dieser Zeit sei die Versicherung des Wagens abgelaufen, weswegen er ungenutzt in der Garage herumstand. Rebel plädiert deswegen auf nicht schuldig.

Rebel schickte dem Gericht eine schriftliche Entschuldigung, in der sie erklärte, dass ihre Frau Komplikationen während der Schwangerschaft erlebt hatte und sie deshalb beide in Amerika geblieben waren. Erst nach der Geburt des Babys sei das Paar wieder nach Großbritannien gereist. "Wir kehrten am 28. Mai 2026 mit dem neuen Baby nach Hause zurück und fuhren mit einem Taxi nach Hause. Während dieser gesamten Zeit wurde das Fahrzeug überhaupt nicht benutzt und stand nicht auf der Straße", heißt es in den von Press Association eingesehenen Unterlagen. Erst beim Öffnen der Post sei ihr aufgefallen, dass für den Wagen keine Versicherung bestand.

Rebel und ihre Frau Ramona sind seit 2024 miteinander verheiratet. Das Jawort gaben sie sich in Italien im Kreise ihrer Familien und Freunde. Bereits 2022 kam ihre erste Tochter Royce mithilfe einer Leihmutter auf die Welt. Am 4. Mai 2026 verkündeten sie schließlich die Geburt ihrer zweiten Tochter Rose. In ihrer Erklärung machte die Schauspielerin zudem deutlich, warum sie das Auslaufen der Versicherung für unproblematisch gehalten hatte: "Ich glaubte, weil wir im Ausland waren und das Auto überhaupt nicht benutzt wurde oder auf der Straße stand, sei es in Ordnung, die Autoversicherung vorübergehend auslaufen zu lassen." Rebel verwies außerdem erneut darauf, dass weder sie noch ihre Frau Einwohner Großbritanniens seien.

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Imago Rebel Wilson bei der Road To The Golden Globes Kick-Off Party beim Toronto International Film Festival 2026

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Getty Images Rebel Wilson bei der Special Screening von "Girl Group" beim TIFF 2026 im Scotiabank Theatre in Toronto

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