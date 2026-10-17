Denise Richards machte Facelift wegen ihres Ex öffentlich

Denise Richards (55) hat ihr aufwendiges Facelift selbst publik gemacht – und dahinter steckte offenbar eine ganz bewusste Entscheidung. In der "Jenny McCarthy Wahlberg Show" erklärte die Schauspielerin jetzt, dass ihr Noch-Ehemann Aaron Phypers den eigentlich privaten Eingriff im laufenden Scheidungsverfahren vor Gericht thematisiert habe. Für Denise stand schnell fest, dass sie die Kontrolle über diese Information nicht aus der Hand geben wollte. "Er hat es vor Gericht absichtlich erwähnt. Aber ich dachte mir: Weißt du was, ich glaube, ich muss ehrlich sein. Und ich wollte ihm nicht diese Macht geben und es dann erst sagen müssen", erklärte sie. Gemeinsam mit ihrem PR-Team entschied sich der Realitystar deshalb für einen offenen Umgang mit dem Schönheitseingriff, statt abzuwarten, bis die Geschichte zu Aarons Bedingungen an die Öffentlichkeit gelangt.

Ihre PR-Beraterin organisierte daraufhin einen ausführlichen Beitrag in einem Magazin, in dem Denise ihre Sicht der Dinge schildern konnte: "Ich bin so froh, dass ich offen damit umgegangen bin. Ich wusste nicht, wie die Leute reagieren würden, aber ich möchte wissen, was alle machen, welche Peptide, dies und das. Und ich finde, dass [mein Chirurg] bei mir so großartige Arbeit geleistet hat, dass ich die Informationen teilen wollte." Dieses Geständnis sorgt rund um die Trennung für zusätzliche Aufmerksamkeit. Denise und Aaron streiten derzeit vor Gericht um finanzielle Fragen und Eigentum, außerdem erhoben beide Seiten Vorwürfe häuslicher Gewalt. Der Schauspielerin wurde eine fünfjährige Schutzanordnung zugesprochen: Aaron muss mindestens 91 Meter Abstand zu ihr halten.

Im August sprach Denise im Podcast "Dumb Blonde" ebenfalls ausführlich über den Eingriff. Dort ging sie erstaunlich offen ins Detail: Sie habe nicht nur ihren Hals machen lassen, sondern auch das obere und untere Gesicht. Dazu kamen ein Brauenlifting und ein Eingriff an den Oberlidern, den Arzt Ben Talei durchgeführt habe. Denise gab auch zu, wie sehr sie anfangs gezögert hatte. Eigentlich habe sie zunächst nur über den Hals nachgedacht, sagte sie, bis sie nach intensiver Recherche doch den größeren Schritt wagte.

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Getty Images Denise Richards bei den 7th Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 21. September 2025

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IMAGO / Depositphotos Denise Richards und Aaron Phypers, März 2020

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Getty Images Denise Richards beim Bbtv Launch Event zu "Reich und Schön" in West Hollywood, März 2026