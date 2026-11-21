Denise Richards (55) gibt Entwarnung: Trotz der Spannungen zwischen ihren Töchtern Sami Sheen (22) und Lola Sheen (21), die zuletzt immer wieder öffentlich Thema waren, scheint zwischen den Schwestern alles in Ordnung zu sein. Das verriet die Schauspielerin im Gespräch mit Us Weekly. Anlass war die Launchparty von Dorit Kemsleys neuer Getränkekooperation mit Maison d'Or, die im The Sun Rose West Hollywood stattfand. Auf das typische Auf und Ab zwischen ihren beiden ältesten Töchtern angesprochen, blieb Denise gelassen: "Meine älteren Mädchen machen sich großartig. Sie sind Schwestern." Dass es zwischen Sami und Lola gelegentlich kracht, sei dabei ganz normal. Nach kleineren Auseinandersetzungen würden sich die beiden jedoch schnell wieder vertragen. "Manchmal haben sie hier und da einen kleinen Streit, aber danach gehen sie shoppen oder zusammen Mittag essen", erzählte Denise dem Magazin.

Die Dynamik zwischen ihren Töchtern kann Denise aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen. Schließlich liegen zwischen ihr und ihrer eigenen Schwester gerade einmal eineinhalb Jahre. Wie heftig es zwischen Sami und Lola mitunter krachen kann, bekamen Zuschauer 2025 in der ersten Staffel der Bravo-Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" zu sehen. Darin wurden die Konflikte der beiden Schwestern auch vor laufenden Kameras ausgetragen. Deutlich harmonischer scheint es dagegen zwischen Denise' jüngster Tochter Eloise Richards und ihren beiden älteren Schwestern zuzugehen. "Eloise geht es großartig. Sie ist 15 und versteht sich immer mit ihnen", berichtete die 55-Jährige. Schon vor dem Start der Familienshow hatte Denise erklärt, was ihr bei dem Format besonders am Herzen lag: Sami und Lola sollten nicht länger nur als die Töchter berühmter Eltern wahrgenommen werden. Vielmehr wollte sie ihnen die Möglichkeit geben, sich authentisch zu zeigen und selbst im Mittelpunkt zu stehen.

Wie angespannt das Verhältnis zwischen Sami und Lola zeitweise war, zeigte sich allerdings nicht nur in der Realityshow. Anfang 2026 erhob Sami auf TikTok öffentlich schwere Vorwürfe gegen ihre jüngere Schwester. Lola habe sich hinter ihrem Rücken mit einem ihrer Ex-Freunde getroffen. Um welchen früheren Partner es dabei ging, verriet Sami allerdings nicht. Eine öffentliche Bestätigung oder nähere Stellungnahme von Lola zu den Anschuldigungen blieb bislang aus. Sami und Lola stammen aus Denises früherer Ehe mit Schauspieler Charlie Sheen (61). Ihre jüngste Tochter Eloise hatte die The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit 2011 adoptiert. Nach dem öffentlichen Streit zwischen den älteren Schwestern klingt das aktuelle Update der dreifachen Mutter nun deutlich versöhnlicher: Offenbar haben Sami und Lola wieder zueinandergefunden. Wie Denise berichtet, verbringen die beiden nach kleineren Auseinandersetzungen schnell wieder Zeit miteinander – sei es beim gemeinsamen Shoppen oder bei einem Mittagessen.

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Instagram / deniserichards Denise Richards mit ihren Töchtern Lola und Sami

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Instagram / deniserichards Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

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