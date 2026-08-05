Denise Richards packt über ihr komplettes Facelifting aus

Schauspielerin Denise Richards (55) hat sich Ende Juni 2025 einem umfangreichen Facelifting unterzogen – und spricht jetzt offen darüber. Im Podcast "Dumb Blonde" plauderte sie mit Gastgeberin Bunnie Xo (46) über alle Details des Eingriffs: Sie ließ sich nicht nur ihren Hals behandeln, sondern auch das untere und obere Gesicht. Dazu kamen ein Brauenlifting und ein Eingriff an den Oberlidern, den Arzt Ben Talei durchgeführt habe. Denise schilderte dabei sehr ehrlich, wie schwer ihr die Entscheidung zunächst gefallen sei. Eigentlich habe sie zuerst nur an ihren Hals gedacht, erzählte sie, doch am Ende habe sie sich nach intensiver Recherche für den größeren Eingriff entschieden.

Im Gespräch sagt sie über den Eingriff: "Es ist wie bei einem Haus, das man renoviert. Wenn du nur einen Raum machst, sieht er toll aus, aber der Rest passt nicht mehr dazu." Deshalb habe sie dem Arzt schließlich vertraut und ihm gesagt: "Du bist der Künstler, mach, was du für richtig hältst." Vor dem großen Schritt habe sie nur "ein bisschen Botox" und "ein paar Filler" ausprobiert – die hätten sie aber eher verunsichert, statt ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Ein Facelifting war für sie lange keine Option: "Ich dachte immer, ich würde keins machen, weil ich nicht anders aussehen wollte als ich selbst", erklärte sie im Podcast. Bunnie, die selbst im März 2025 einen ähnlichen Eingriff hatte, stimmte ihr zu: "Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie groß diese Operation wirklich ist" und spricht damit die Schmerzen, die damit verbunden sind, an.

Auch Denise sprach besonders eindrücklich über die Zeit nach der OP: Die erste Nacht sei "die härteste" gewesen. Vor allem die Schmerzen an der Kopfhaut nach dem Brauenlifting seien heftig gewesen. Außerdem habe sie bis heute noch Taubheitsgefühle unter dem Kinn. "Das ist kein Spaß, was die Schmerzen angeht", betont die US-Amerikanerin. Trotzdem zeigt sie sich inzwischen zufrieden mit ihrer Entscheidung, weil sie sich im Spiegel wieder wohler fühlt. Die Schauspielerin ist einer der wenigen Stars, die sehr transparent mit ihren Schönheitseingriffen umgeht. Das Ergebnis präsentierte nämlich Denise schon einmal ganz öffentlich am Muttertag auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards zu Gast in der Jeff-Lewis-Show, 2024

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Denise Richard (2000) vs. Denise Richards (2025)

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Muldoon und Denise Richards bei den Saturn Awards 2026