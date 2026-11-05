Denise Richards feiert ihr "Real Housewives"-Comeback

Denise Richards (55) kehrt für die neue Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills zurück! Die Schauspielerin hat bereits für die kommende 16. Ausgabe der Show vor der Kamera gestanden und wird in mehreren Folgen zu sehen sein. Das bestätigte sie jetzt im Gespräch mit Entertainment Tonight und plauderte aus, dass sie schon an einer der Gruppenreisen mit den anderen Realitystars teilgenommen hat. "Ich bin in einigen Folgen der nächsten Staffel dabei, und ich war gerade auf einer Gruppenreise, und das war lustig und aufregend, jede Menge Drama", verriet sie dem Sender.

Ganz so dramatisch, wie es zunächst klingen mag, soll es hinter den Kulissen aber dann offenbar doch nicht zugegangen sein. Denise beschreibt die Streitereien während des Drehs eher als harmlos. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie sich nicht im Hintergrund gehalten hat: "Es ist albernes Drama, und es war wirklich schön, viele der Frauen zu sehen. Man bleibt nie außen vor. Wenn man dabei ist, ist man mittendrin", schwärmte sie gegenüber Entertainment Tonight. In welcher Rolle sie in der neuen Staffel genau auftreten wird, ist offiziell noch nicht bekannt. Die Rückkehr scheint ihr aber große Freude zu bereiten: Wie sie erzählte, habe sie die Show vermisst. Auch das Wiedersehen mit vielen der Frauen aus dem Cast habe sie sehr genossen.

Schon drei Wochen zuvor hatte Denise deutlich gemacht, dass sie auf ein Comeback hoffte. Im Podcast "The Jenny McCarthy Wahlberg Show" hatte Moderatorin Jenny McCarthy Wahlberg sie gefragt, ob sie bei einer erneuten Anfrage zusagen würde. Ihre Antwort war eindeutig ausgefallen: "Ja! Tatsächlich war ich in der vergangenen Staffel in einigen Folgen dabei. Aber ja, ich würde zurückkehren." In den Staffeln neun und zehn hatte Denise zur Hauptbesetzung gehört. Später war sie in den Staffeln 13 und 15 als Gast zurückgekehrt. Dabei hatte Denise ihre erste Zeit bei der Show keineswegs nur positiv in Erinnerung behalten. "Es war eine schwierige Sache. Ich hatte das Gefühl, dass mich niemand mochte, außer Garcelle. Und das ist ein Grund dafür, warum ich nicht für eine dritte [Staffel] zurückkam", hatte sie im Podcast erklärt. Auch ihr damaliger Ehemann Aaron Phypers habe ihren Ausstieg beeinflusst. Er sei "ein großer Teil davon gewesen, dass ich nicht zurückgegangen bin", hatte Denise erzählt.

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Getty Images Denise Richards bei den 7th Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 21. September 2025

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Getty Images Denise Richards bei der Hollywood Christmas Parade zum 91. Jubiläum zugunsten von Marine Toys For Tots, Hollywood, 26. November 2023

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