Ekat Leonova packt aus: Das verschwieg ihr Vater jahrelang

Ekaterina Leonova (39) hat jetzt Familiengeheimnisse öffentlich gemacht, die sie seit Jahren beschäftigen. In ihrer kürzlich erschienenen Biografie "Bittersüßer Tanz" berichtet die Let's Dance-Tänzerin von einem Besuch bei ihren Eltern im russischen Wolgograd im Sommer 2024. Am letzten gemeinsamen Abend eröffnete ihr Vater Juri beim Essen gleich drei überraschende Neuigkeiten: Er sei an Krebs erkrankt, habe eine Affäre gehabt und möglicherweise sogar noch eine weitere Tochter. Für Ekat bedeutete das, dass sie eine bislang unbekannte Halbschwester haben könnte. Gegenüber Bild sprach die Tänzerin nun offen über diesen einschneidenden Moment.

Besonders drastisch waren die Worte ihres Vaters zu seiner Erkrankung. "Könnte sein, dass wir uns zum letzten Mal sehen. Ich habe Krebs, werde vermutlich nur noch bis Silvester leben", soll der heute 75-Jährige seiner Tochter gesagt haben. Wie es ihm aktuell tatsächlich geht, kann Ekat nicht einschätzen. Zwar telefonieren die beiden miteinander, persönlich gesehen hat sie ihren Vater jedoch seit Längerem nicht mehr. Über seine Erkrankung spreche er nur ungern und mache solche Dinge lieber mit sich selbst aus. Auch die mögliche Halbschwester bleibt ein Rätsel. Auf Nachfrage von Bild erklärte Ekat: "Ich weiß immer noch nicht mit Sicherheit, ob diese Person wirklich meine Halbschwester ist." Sie hofft, bei einem künftigen Aufenthalt in Russland mehr über die Hintergründe und die mögliche Verwandtschaft herauszufinden.

Dass Ekats Vater eine Affäre hatte, war ihrer Mutter Vera offenbar bekannt. Über die Beziehung ihrer Eltern möchte die Tänzerin dennoch nicht urteilen, da sie nicht alle Hintergründe kenne. "Meine Eltern haben sehr viel für mich getan, und ich weiß, wie sehr sie mich lieben. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar", betont sie im Interview. Trotz der schwierigen Nachrichten hat ihr Vater einen Wunsch: Er möchte seine Tochter noch zum Altar führen und Enkelkinder erleben. Seit knapp zwei Jahren ist Ekat glücklich mit dem Tänzer Ilya Viarmenich zusammen. Wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellt, verriet sie ebenfalls Bild: "Natürlich haben mein Freund und ich Wünsche und Vorstellungen für unsere gemeinsame Zukunft. Wann wir die nächsten Schritte gehen werden, wissen wir allerdings noch nicht. Wir machen uns da keinen Druck und freuen uns auf das, was kommt."

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Getty Images Ekaterina Leonova, TV-Bekanntheit

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Imago Ekaterina Leonova bei der Kennenlern-Show von "Let's Dance" Staffel 19 im Coloneum in Köln, 27.02.2026

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Imago Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich

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