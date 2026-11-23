Ekaterina Leonova (39) hatte bei Let's Dance mit Diego Pooth (23) eine ganz besondere Herausforderung zu meistern. In der Talkshow "Riverboat" erzählte die Profitänzerin jetzt, mit welchen unerwarteten Problemen sie im gemeinsamen Training zu kämpfen hatte. Der Sohn von Verona Pooth zeigte sich zu Beginn seiner Tanzstunden noch äußerst zurückhaltend. Seine Berührungsängste waren so groß, dass er sich kaum traute, seine Tanzpartnerin anzufassen. Das erschwerte das Training erheblich, da viele Schritte und Hebefiguren engen Körperkontakt erfordern. Ekaterina fand jedoch eine ungewöhnliche Lösung für das Problem: Kurzerhand bat sie ihren eigenen Freund, ebenfalls zum Training zu kommen. Er sollte Diego die Choreografie vortanzen und ihm zeigen, wie die Berührungen mit Ekaterina aussehen müssen. Die besondere Nachhilfe zahlte sich aus: Nach und nach legte Diego seine Hemmungen ab. Am Ende wuchsen die beiden zu einem erfolgreichen Tanzpaar zusammen und holten sich sogar gemeinsam den Sieg.

Doch trotz der Demonstration von Ekaterinas Freund legte Diego seine Zurückhaltung nicht sofort ab. Die Profitänzerin sprach ihn schließlich direkt auf seine Hemmungen an und erklärte ihm, dass ihr Partner keinerlei Probleme mit dem engen Körperkontakt beim Tanzen habe. "Guck mal, da vorne steht mein Freund und sagt: 'Fass sie an'", erinnerte sich Ekaterina in der Sendung lachend an die Szene. Dass sie und ihre prominenten Partner sich so nahekommen, liegt laut der Profitänzerin auch an der besonderen Intensität der Show. Die Tanzpaare trainieren täglich acht bis zehn Stunden miteinander. Im Idealfall verbringen sie mehrere Wochen Seite an Seite im Trainingssaal und auf der Bühne. Durch diese enge Zusammenarbeit verbindet Ekaterina mit jedem ihrer Promipartner eine ganz eigene Geschichte.

Ekaterina trägt bei "Let's Dance" den Spitznamen "General Ekat". Im Training verlangt sie ihren prominenten Tanzpartnern einiges ab. Bereits vier Männer konnte die Profitänzerin zum Sieg in der Tanzshow führen. Wie unterschiedlich ihre Schützlinge auf das intensive Training reagieren, zeigte sich auch bei Detlef D! Soost (56). Der Choreograf kämpfte schon nach der ersten gemeinsamen Trainingseinheit in der Umkleide mit den Tränen. Ekaterina kümmerte sich daraufhin nicht nur um die Schritte, sondern unterstützte Detlef auch emotional. Sie sprach ihm immer wieder Mut zu und half ihm, mit seinen anfänglichen Zweifeln und der körperlichen Belastung zurechtzukommen.

Anzeige Anzeige

Imago Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, Mai 2025

Anzeige Anzeige