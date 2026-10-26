Ekaterina Leonova spricht über Gewalt in ihrer Kindheit

Ein Fernsehauftritt, der unter die Haut geht: Ekaterina Leonova (39) hat in der "NDR Talk Show" tief in ihre Vergangenheit blicken lassen. Ein Ausschnitt davon wurde auf Instagram veröffentlicht. Die Tänzerin erzählt darin von Gewalt und Mobbing in ihren frühen Jahren und von der Rolle, die ihr als Kind innerhalb der Familie zufiel. Auch die belastenden Erlebnisse im Elternhaus kommen dabei zur Sprache. Ekaterina möchte ihre Familie trotzdem nicht allein durch die dunklen Kapitel definieren. Bis heute fühlt sie sich ihren Eltern eng verbunden und hat von ihnen viel Liebe bekommen. Für sie gehört beides zusammen: Das Schmerzhafte und das Liebevolle bilden gemeinsam ihre Lebensgeschichte.

Ihre Kindheit fasst Ekaterina knapp zusammen: "Aber ja, die Kindheit. Es war auch nicht so einfach." Zugleich widerspricht sie dem Eindruck eines rein düsteren Familienbildes: "Beide Eltern haben mich unglaublich geliebt. Und es war sehr schön." Schwer wiegt für die Tänzerin aktuell vor allem die Entfernung zu Mama und Papa. Gesehen hat sie die beiden, die in Russland leben, schon lange nicht mehr. Ein Besuch ist im Moment kaum machbar. Ursache ist der Gesundheitszustand ihrer Eltern. "Also, Papa hat Krebs und Mama kämpft jetzt auch mit hohem Blutdruck", sagt sie in der Sendung. Keiner von beiden darf demnach in ein Flugzeug steigen, weshalb persönliche Wiedersehen selten geworden sind. Den Abschluss des veröffentlichten Clips bildet ein altes Kinderfoto, auf dem Ekaterina als kleines Mädchen auf dem Arm ihrer Mutter zu sehen ist.

Bereits 2021 blickte Ekaterina in der RTL-Show "Unbreakable" auf die Beziehung zu ihren Eltern zurück. "Ich wurde in eine russische, sehr konservative Familie hineingeboren. Meine Eltern haben mich sehr geliebt, aber ich habe keine Liebe gesehen. Ich war einfach gefangen, weil meine Eltern sich jeden Tag gestritten haben ... Nicht nur gestritten, das war Geschrei, das war bis zum Blut." Aufhänger für das aktuelle Gespräch ist Ekaterinas Buch "Bittersüßer Tanz", in dem sie auf ihr Leben zurückblickt. Kurz nach der Veröffentlichung des Talkshow-Ausschnitts meldete sich die Tänzerin in ihrer Instagram-Story noch einmal zu Wort. Dort teilte sie die Reaktion einer Leserin auf das Kapitel "40 Innere Stärke": "Sehr schönes Abschiedskapitel des Buches! Seine Lebensweisheiten & Sichtweisen sind voll inspirierend & ermutigend! Echt! Danke, dass du das mit uns teilst & so ein bezauberndes Vorbild für uns bist!"

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Imago Ekaterina Leonova, Profitänzerin

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Juni 2026

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