Er weinte nach "Let's Dance"-Training mit Ekaterina Leonova

Dass hinter den glitzernden Auftritten bei Let's Dance jede Menge Emotionen stecken, hat Ekaterina Leonova (39) jetzt eindrucksvoll deutlich gemacht. In der "NDR Talk Show" plauderte die Profitänzerin über ihre Zeit mit Detlef Soost (56) – und verriet, wie nah dem Choreografen schon die erste gemeinsame Trainingseinheit ging. Der Tänzer, der nach außen hin kraftvoll und unerschütterlich wirkt, habe danach in der Umkleide mit den Tränen gekämpft. "Er sieht so mächtig aus, man denkt, er ist eine Maschine, und nach dem ersten Training hat er in der Umkleide geweint", erinnerte sich Ekaterina in der Sendung. Neben der fachlichen Arbeit sei es für sie wichtig gewesen, Detlef emotional aufzufangen und ihm immer wieder Zuversicht zu geben. "Bei ihm musste ich immer sagen, alles wird gut, Schatz, das kriegen wir schon hin", schilderte Ekaterina in der Sendung. So unterstützte sie ihn dabei, seine anfänglichen Zweifel und die Belastung des intensiven Trainings zu bewältigen.

Für Ekaterina gehört diese Form der Betreuung fest zum Job dazu. Choreografien zu entwickeln und Schritte beizubringen, sei nämlich längst nicht alles, was von den Profis bei der Tanzshow verlangt werde. "Du bist in diesem Sinne nicht nur Choreograf und Tänzer, sondern auch Psychologe – also alle Rollen in gleicher Weise", erklärte sie in der Talkshow. Entscheidend sei, innerhalb kurzer Zeit ein echtes Vertrauensverhältnis zum Promipartner aufzubauen. Nur so öffne sich das Gegenüber und sie könne verstehen, was es innerlich beschäftigt oder beim Training ausbremst. Wie intensiv das werden kann, machte sie an einem weiteren Beispiel deutlich: Wegen einer mentalen Blockade bat sie einmal das gesamte Kamerateam, den Probenraum zu verlassen. Anschließend sprach sie drei Stunden lang mit ihrem Tanzpartner. Dass es sich in dieser Situation ebenfalls um Detlef handelte, stellte die Tänzerin allerdings nicht ausdrücklich klar. Bei ihrem einfühlsamen Umgang mit den Kandidaten helfen ihr nach eigener Aussage auch ihre Studienkenntnisse aus den Bereichen Pädagogik und Psychologie.

Das enge Miteinander auf dem Parkett hatte allerdings nicht in jedem Fall zu einer dauerhaften Verbindung geführt. Rund vier Monate zuvor hatte Ekaterina in einer Instagram-Fragerunde verraten, dass sie zu einem ihrer früheren Promitanzpartner den Kontakt komplett abgebrochen hatte. Um wen es ging, hatte sie bewusst für sich behalten. Sie hatte die Gerüchteküche nicht zusätzlich anheizen wollen. Mit Detlef hatte sie damals weiterhin regen Austausch gepflegt. Auch mit Ingolf Lück (68), Diego Pooth (23) und Simon Gosejohann (50) war sie noch freundschaftlich verbunden gewesen. Das Magazin TV Movie hatte daraufhin über Timon Krause (32) und Gil Ofarim (44) als mögliche Namen hinter dem Kontaktabbruch spekuliert. Eine Bestätigung dafür hatte es jedoch nicht gegeben. Welchen ihrer ehemaligen Schützlinge Ekaterina gemeint hatte, war in dem damaligen Bericht offengeblieben.

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Imago Ekaterina Leonova im Viertelfinale von "Let's Dance" im Coloneum in Köln, 15.05.2026

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Detlef Soost, "Let's Dance"-Tanzpartner

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Getty Images Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei der Premiere der 19. Staffel von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln