"Fettsack": Gigi Birofio nahm zehn Kilo vor Fame Fighting ab

Für seinen Auftritt bei Fame Fighting 4 hat Gigi Birofio (27) kräftig an seiner Figur gearbeitet: Zehn Kilogramm will der Realitystar in den vergangenen Monaten verloren haben. Gegenüber Bild erklärte er, dass dafür vor allem Kohlenhydrate dran glauben mussten – Pasta und Brot strich er kurzerhand von seinem Speiseplan. Der Anlass für die radikale Umstellung ist sein Boxkampf gegen Laurenz Pesch (25), der am 17. Oktober in der Grugahalle in Essen steigt. Den Ausschlag für die Diät gab allerdings ein Blick auf den Bildschirm: "Nach Ex on the Beach musste ich etwas ändern. Ich habe mich im Fernsehen gesehen und gedacht: Junge, bist du fett geworden. Ich war ein Fettsack aus Fetthausen. Ich konnte die Show gar nicht mehr weitergucken." Der Grund für die Schufterei ist allerdings ein ganz konkreter Termin: Am 17. Oktober steigt Gigi in der Grugahalle in Essen gegen Laurenz in den Ring.

Auf dem Teller landeten während der Vorbereitung nach eigener Aussage nur noch Fleisch, Obst und Gemüse. Ein Fan der neuen Routine ist der Realitystar aber offenbar nicht geworden. "Ich bin ehrlich, dieses gesunde Leben ist ekelhaft", stellte er im Gespräch mit dem Blatt klar. Der Verzicht sorgte sogar für Zoff in der Familie. Obwohl Gigi eine eigene Wohnung hat, isst er regelmäßig bei seiner Mutter Cinzia Birofio – und in deren Küche gilt eine klare Regel: "Pasta, Pasta, Pasta. Das ist Pflicht." Cinzia stellte sich schließlich aber auf die sportlichen Pläne ihres Sohnes ein und kochte ihm Alternativen, die zu seiner Kampfvorbereitung passten. Lange muss er sich nun nicht mehr zurückhalten: Direkt nach dem Boxduell soll die strenge Diät vorerst vorbei sein. "Ich werde mir eine Torte mit einer Kirsche in den Mund stopfen. Und ja, da habe ich sehr Bock drauf", kündigte er bereits an.

Dass der wochenlange Verzicht für Gigi nicht leicht war, liegt auch an seiner großen Vorliebe für italienisches Essen. "Wir lieben Brot, wir lieben Pasta. Wir essen Brot mit allem", beschrieb er gegenüber Bild seine üblichen Essgewohnheiten. Doch vor dem Duell mit Laurenz wollte der Realitystar offenbar nichts dem Zufall überlassen. Zwischen den beiden Kontrahenten gibt es eine persönliche Vorgeschichte. Bei "Ex on the Beach" hatte Laurenz erfahren, dass ihn seine damalige Freundin Brenda Brinkmann (23) mit Gigi betrogen hatte – damals waren die beiden Männer noch befreundet. Nun stehen sich die einstigen Kumpels im Ring gegenüber. Übrigens war die Diät nicht die einzige Maßnahme nach dem unvorteilhaften Fernsehauftritt: Bevor die Pfunde purzelten, ließ der Realitystar auch an seinem Äußeren arbeiten. "Ich bin direkt in die Türkei geflogen. Erst mal neue Haare und so", verriet er.

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Brenda Brinkmann bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen, 04.10.2025