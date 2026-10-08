Laurenz Pesch rechnet vor Fame Fighting eiskalt mit Gigi ab

Aus einst engen Freunden sind erbitterte Ring-Rivalen geworden: Vor dem Hauptkampf von Fame Fighting 4 rechnet Laurenz Pesch (25) schonungslos mit Gigi Birofio (27) ab. Laut Bild bezeichnete der Realitystar seinen früheren Kumpel in einem RTL-Podcast als "Nullnummer" und macht deutlich, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Hintergrund des Zerwürfnisses ist ein handfester Vertrauensbruch: Bei den Dreharbeiten zu Ex on the Beach hat Laurenz erfahren, dass seine damalige Freundin Brenda Brinkmann (23) ihn während ihrer Beziehung ausgerechnet mit Gigi betrogen hat. Nun wird der private Konflikt im Boxring ausgetragen. Am 17. Oktober 2026 treffen die beiden im Hauptkampf des Promi-Events aufeinander.

Wie groß der Ärger bei Laurenz inzwischen ist, macht der Realitystar im Podcast deutlich. "Gigi Birofio kann mir offiziell die Eier lecken. Wenn ich den sehe, braucht der gar nicht mit mir zu reden. Den habe ich überall blockiert", schimpft der 25-Jährige. Auch für das Verhalten seines früheren Freundes findet er keine guten Worte: "Ich weiß nicht, ob er einfach so ist oder ob Reality einfach sein Hirn gebumst hat. Er hat alle Prinzipien über Bord geworfen, die ein normaler Kerl haben sollte. Deswegen ist er für mich eine Nullnummer." Lange müssen sich die beiden nicht mehr aus dem Weg gehen: Bereits am Sonntag vor dem Kampf treffen Laurenz und Gigi bei der offiziellen Pressekonferenz aufeinander. Sie beginnt um 14 Uhr und wird live auf bild.de gezeigt. Auch Brenda steigt bei Fame Fighting 4 selbst in den Ring und tritt gegen Gabriela Alves an.

Bei "Ex on the Beach" waren Laurenz und Gigi zunächst eng befreundet, ehe Gigi ihm vor laufenden Kameras unter Tränen gestand, mit Laurenz’ damaliger Partnerin Brenda geschlafen zu haben. Laurenz reagierte emotional auf das Geständnis und brach in Tränen aus. Trotzdem war die Freundschaft zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht endgültig beendet. Später hatte Laurenz auf Instagram noch einmal nachgelegt. In einer Story deutete er an, dass Gigi direkt nach dem Dreh von "Ex on the Beach" erneut mit Brenda intim geworden sein soll. Damit bekam das Villa-Drama rückwirkend einen besonders bitteren Beigeschmack.

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Collage: Imago, Imago Collage: Laurenz Pesch und Gigi Birofio

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Imago Brenda Brinkmann bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, August 2026