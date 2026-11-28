Bei Forsthaus Rampensau Germany geht es heiß her! In der dritten Folge der Realityshow, die seit Freitag bei Joyn abrufbar ist, feiern die Kandidaten eine ausgelassene Party. Mittendrin: Gigi Birofio (27) und Claudia Obert (65). Der Realitystar tanzt die Unternehmerin ziemlich offensiv an. Dann legt er sie kurzerhand auf den Boden und sich selbst direkt auf sie. Dabei bewegt er seine Hüften und reibt sich an ihr. Kurz darauf zieht er Claudia auf seinen Schoß und setzt die Trockensex-Einlage mit weiteren eindeutigen Hüftbewegungen unter ihr fort. Die Designerin lässt sich von dem freizügigen Tanz nicht aus der Ruhe bringen und nimmt Gigis wilde Darbietung sichtlich gelassen hin. Später kommentiert sie die Aktion mit einer ordentlichen Portion Humor: "Gigi, der ist halt Gigi. Alle haben Angst vor wilden Tieren und die wilden Tiere haben Angst vor Gigi."

Schon vor der Feier hatte es zwischen den beiden ordentlich geknistert. In der Küche flirtet Gigi ganz unverblümt mit Claudia und fordert sie auf, ihn zu buchen und seine Sugarmommy zu werden. Damit nicht genug: "Ja, aber lass mich deine H*re sein", legt Gigi nach. Außerdem fordert er Claudia augenzwinkernd dazu auf, ihren Partner zu vergessen. Die Unternehmerin steigt prompt auf den Scherz ein. Sie stellt Gigi einen Vertrag über ihren Anwalt und sogar einen Dauerauftrag in Aussicht. Im Gegenzug verspricht Gigi, sie zehn Jahre jünger zu machen. Nach ein paar weiteren zweideutigen Wortspielen drückt er Claudia schließlich ein Küsschen auf die Wange. Im Einzelinterview macht die Unternehmerin anschließend deutlich, wie überschaubar die mögliche Bezahlung ausfallen würde. "So, wie so ein Los für diese Lotterie, so fünf Euro im Jahr, das kann ich ihm überweisen", witzelt Claudia über Gigis Vorschlag.

Partys wie diese standen im Forsthaus offenbar vor allem zu Beginn der Dreharbeiten regelmäßig auf dem Programm. Doch nicht alle Bewohner waren davon durchweg begeistert. Während die einen ausgelassen tanzten und flirteten, wurde es einem anderen Kandidaten irgendwann zu viel: Filip Pavlovic (32) setzte der ständige Feiermodus zeitweise so sehr zu, dass er sogar darüber nachdachte, die Show freiwillig zu verlassen. Der ehemalige Dschungelkönig hätte im Verlauf der Dreharbeiten lieber mehr Challenges bestritten, statt immer wieder ausgelassen zu feiern. Damit zeigt die wilde Party mit Gigi und Claudia ausgerechnet jene Seite des Forsthaus-Alltags, die Filip an seine Grenzen brachte. Während die beiden Realitystars bei ihrem zweideutigen Tanz offenbar großen Spaß haben und Claudia die Trockensex-Einlage mit Humor nimmt, war die hohe Partyfrequenz für ihren Mitstreiter deutlich schwieriger zu ertragen. Wie es für die Bewohner weitergeht und ob es im Forsthaus bald wieder mehr Spiele und weniger Partys gibt, werden die kommenden Folgen zeigen.

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Joyn Gigi Birofio und Claudia Obert in "Forsthaus Rampensau Germany", 2026

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Joyn Gigi Birofio, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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