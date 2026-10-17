Im Sorgerechtsstreit: Halle Berry verkauft ihre Luxusvilla

Halle Berry (60) trennt sich von einem Stück Vergangenheit: Die Schauspielerin hat ihre langjährige Luxusvilla am Sunset Strip in Los Angeles Anfang Oktober auf den Markt gebracht. Der geforderte Preis liegt bei über 10 Millionen Euro. Der Verkauf fällt in eine besonders turbulente Zeit: Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung des Immobilienangebots hatte ihr Ex-Mann Olivier Martinez (60) eine vorläufige Schutzanordnung wegen eines mutmaßlichen Vorfalls mit dem gemeinsamen 13-jährigen Sohn Maceo beantragt. TMZ zufolge fordert Olivier zudem, künftig das hauptsächliche Sorgerecht für den Teenager zu erhalten. Damit leitet Halle mitten im laufenden Streit einen weiteren großen privaten Schritt ein. Für die Oscarpreisträgerin ist der Verkauf damit nicht nur eine Immobilienentscheidung, sondern auch ein großer privater Einschnitt in einer ohnehin turbulenten Phase.

Konkret wirft Olivier seiner Ex-Frau vor, Maceo während eines Streits über ein Virtual-Reality-Videospiel gewürgt zu haben. Die Schauspielerin bestreitet diese Anschuldigung. Sie hält ihrem Ex-Mann entgegen, die Ereignisse verzerrt darzustellen, um damit seine eigenen Ziele zu verfolgen. Inzwischen hat ein Richter entschieden, dass der 13-Jährige bei einer anstehenden Sorgerechtsanhörung selbst aussagen darf. Maceos Aussage soll jedoch klar begrenzt bleiben: Er darf sich ausschließlich dazu äußern, ob die von seinem Vater beantragte Schutzanordnung erlassen werden soll. Parallel dazu läuft die Vermarktung der Villa weiter. Das Anwesen stammt aus dem Jahr 1926 und steht auf einem mehr als 2.300 Quadratmeter großen Grundstück. Zum Haupthaus mit drei Schlafzimmern kommen ein Gästehaus und ein separates Studio hinzu. Ausgestattet ist die Immobilie unter anderem mit Massageraum, Bar mit Küchenzeile, Fitnessraum, Pool, Spa, Feuerstelle, Pizzaofen, überdachten Essbereichen und einem Meditationsgarten. Betreut wird das Angebot von Richard Ehrlich von Carolwood Estates.

Halle und Olivier hatten sich 2013 das Jawort gegeben, im selben Jahr kam ihr Sohn Maceo zur Welt. Die Ehe hielt jedoch nicht dauerhaft, ihre Scheidung wurde 2023 endgültig abgeschlossen. Mit der nun angebotenen Villa verbindet sich bereits ein früherer Konflikt aus dem Umfeld der Schauspielerin: An Thanksgiving 2012 kam es auf dem Grundstück zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Olivier und Gabriel Aubry (50). Gabriel ist der Vater ihrer Tochter Nahla, die 2008 geboren wurde. Die Schauspielerin hat somit zwei Kinder aus zwei früheren Beziehungen. Der aktuelle Streit dreht sich ausschließlich um den gemeinsamen Sohn von Halle und Olivier. Nun soll die Immobilie am Sunset Strip einen neuen Besitzer finden, während die gerichtliche Auseinandersetzung um den gemeinsamen Sohn weitergeht.

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Imago Halle Berry beim "Chanel Through Her Lens" Luncheon im Greenwich Hotel in New York City

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Getty Images Olivier Martinez im Oktober 2016 in New York City

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Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler