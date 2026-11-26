Halle Berry (60) und ihr Ex-Mann Olivier Martinez (60) streiten in ihrem laufenden Sorgerechtsverfahren darum, bei wem ihr 13-jähriger Sohn Maceo die diesjährigen Thanksgivingferien verbringt. Wie Page Six berichtet, reichte die Schauspielerin in dieser Woche zahlreiche Unterlagen beim Los Angeles Superior Court ein. Damit will sie erreichen, dass das frühere 50:50-Wechselmodell wieder eingesetzt wird. Unter den Dokumenten befindet sich unter anderem eine E-Mail, die Halles Anwälte vor wenigen Tagen an die Gegenseite geschickt hatten. Darin berufen sie sich auf eine Feiertagsregelung, auf die sich die früheren Eheleute im Jahr 2023 geeinigt hatten. Laut dieser Regelung soll Maceo die Thanksgivingferien 2026 bei seiner Mutter verbringen. Halle wollte ihren Sohn deshalb am letzten Schultag vor den Ferien abholen. Olivier war damit allerdings nicht einverstanden und widersprach dem Vorhaben.

Halles Anwälte verwiesen in ihrem Schreiben darauf, dass das Gericht die Feiertagsregelungen aus dem Vergleich am 29. Oktober 2026 ausdrücklich nicht angetastet habe. Die Betreuungszeit ihrer Mandantin sollte somit schon in dem Moment beginnen, in dem sie Maceo von der Schule abholt. Olivier sah dies anders und widersprach. Wie aus der von Page Six veröffentlichten E-Mail hervorgeht, schien er davon auszugehen, dass Halle keinen Anspruch auf diese Betreuungszeit hat. Doch das Anwaltsteam der Schauspielerin stellt unmissverständlich klar: "Das ist nicht korrekt." Auf eine Bitte des Portals um Stellungnahme reagierte zunächst keine der beiden Seiten.

Der aktuelle Zoff folgt auf eine vorläufige Einschränkung von Halles Betreuungszeit. Olivier hatte ihr körperliche Übergriffe gegen den gemeinsamen Teenager vorgeworfen und eine Schutzanordnung beantragt. Der Richter lehnte diese letztlich ab und hob die vorübergehende Anordnung wieder auf. Das frühere Betreuungsmodell wurde dadurch allerdings nicht automatisch wieder eingesetzt. Halle weist die Misshandlungsvorwürfe zurück. Sie beschuldigt ihren Ex-Mann ihrerseits, die Erfüllung der schulischen und therapeutischen Bedürfnisse von Maceo zu behindern und gleichzeitig höhere Unterhaltszahlungen von ihr zu verlangen. Nach der vorläufigen Regelung durfte Halle ihren Sohn zuletzt nur montags und dienstags tagsüber sowie an jedem zweiten Wochenende sehen. Übernachtungen waren grundsätzlich nicht vorgesehen. Für den 23. Dezember ist bereits ein weiterer Termin zur Klärung der Betreuungszeiten angesetzt. Dann sollen Halle und Olivier laut Page Six an einer vertraulichen Mediation teilnehmen und einen Betreuungsplan ausarbeiten. Die Vermittlung wurde im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Gerichtsanhörung angeordnet. Halle und Olivier hatten im Juli 2013 geheiratet und sich zwei Jahre später getrennt. Ihr gemeinsamer Sohn ist heute 13 Jahre alt.

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Tristan Fewings/Getty Images for The Red Sea International Film Festival, Jemal Countess/Getty Image Halle Berry und Olivier Martinez

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Getty Images Olivier Martinez, Model und Schauspieler

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