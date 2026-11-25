Halle Berry (60) gibt im Sorgerechtsstreit um ihren Sohn Maceo nicht auf. Wie Page Six berichtet, hat die Schauspielerin am Dienstag neue Gerichtsdokumente eingereicht. Darin verlangt sie, umgehend zum früheren 50:50-Wechselmodell zurückzukehren. Ihr Sohn soll demnach wieder im wöchentlichen Wechsel bei ihr und seinem Vater, ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (60), leben. Halles Anwälte warnen, dass die lange Trennung die Beziehung zwischen Mutter und Sohn bereits verschlechtert habe. Ohne ein Eingreifen des Gerichts könne der Schaden womöglich dauerhaft bestehen bleiben. Aktuell gilt eine vorläufige Regelung, nach der Halle ihren Sohn nur montags und dienstags tagsüber sowie an jedem zweiten Wochenende sehen darf. Übernachtungen sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Laut ihren Anwälten vergingen mehr als sieben Wochen, bis Maceo am 20. November erstmals wieder bei seiner Mutter übernachtete. Die nächste Anhörung in dem Fall ist für den 17. Dezember geplant.

Maceo sei nach Aussagen der Anwälte im Laufe des Verfahrens zunehmend auf Distanz gegangen. Er stelle sich stärker gegen Halles Autorität als Mutter und wolle selbst bestimmen, wann und wo er sie treffe. Seit Oliviers Antrag auf eine Gewaltschutzanordnung abgewiesen wurde, versuche der Teenager zudem, die Besuchszeiten direkt mit Halle auszuhandeln. Gemeinsame Therapiesitzungen lehne er offenbar ab. Die Schauspielerin betont in ihrer Erklärung gegenüber dem Gericht: "Ich möchte, dass Maceo eine gesunde, liebevolle Beziehung zu beiden Elternteilen hat. Ich muss aber auch in der Lage sein, als seine Mutter zu handeln." Ihre Anwälte halten regelmäßige und längere gemeinsame Zeit sowie eine begleitende Therapie für notwendig, um die Mutter-Sohn-Bindung wieder zu stärken. Ein wöchentlicher Wechsel zwischen den Elternhäusern würde zudem die Anzahl der Übergaben reduzieren. Oliviers Anwalt Patrick Baghdaserians erklärte gegenüber Page Six dagegen, das Gericht habe aufgrund der vorgelegten Beweise richtig entschieden. Zu konkreten Feststellungen äußerte er sich nicht.

Anfang Oktober hatte Olivier eine Gewaltschutzanordnung sowie das alleinige Sorgerecht ohne Besuchsrecht für Halle beantragt. Nach einem siebentägigen Prozess wies das Gericht seinen Antrag Ende Oktober ab, da die behauptete Misshandlung nicht ausreichend belegt werden konnte. Die vorläufigen Einschränkungen blieben jedoch weiterhin bestehen. Rückendeckung bekommt Halle von ihrem Verlobten Van Hunt (56). Er habe mehrfach stundenlang mit Olivier gesprochen, um eine außergerichtliche Lösung zu finden. Noch im Sommer hatten Mutter und Sohn rund sechs Wochen miteinander verbracht, unter anderem auf Fidschi. Nach einem anschließenden längeren Aufenthalt bei seinem Vater bemerkte Halle im September aber eine Veränderung im Verhalten ihres Sohnes. Halle und Olivier hatten 2013 geheiratet. Seit Dezember 2016 gelten sie rechtlich als geschieden.

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Imago Halle Berry beim Chanel Through Her Lens Luncheon im Greenwich Hotel in New York

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Mark Davis/Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry in Los Angeles

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