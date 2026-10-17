Jan Josef Liefers und Anna Loos erwägen Umzug nach Dresden

Steht bei Jan Josef Liefers (62) und seiner Ehefrau Anna Loos (55) bald ein Tapetenwechsel an? Das Schauspielerpaar denkt offenbar darüber nach, Berlin zu verlassen und seinen Lebensmittelpunkt möglicherweise nach Dresden zu verlegen. Im Gespräch mit Superillu verriet der Schauspieler, dass sich für die beiden gerade ein neuer Lebensabschnitt anbahnt. Ihre gemeinsamen Töchter sind mittlerweile erwachsen, und die jüngere möchte schon bald auf eigenen Beinen stehen. "Anna und ich überlegen tatsächlich ein bisschen, was wir machen. Wir sind jetzt frei: Unsere Kinder sind groß, die 'Kleine' ist 18 und hat Lust, auszuziehen", erklärte der TV-Star. Ob die beiden tatsächlich ihre Koffer packen und der Hauptstadt den Rücken kehren, steht allerdings noch nicht fest. Bislang gibt es weder eine endgültige Entscheidung noch konkrete Pläne für einen Umzug.

Dass ausgerechnet Dresden als möglicher neuer Wohnort infrage kommt, hat einen besonderen Hintergrund. Jan Josef wurde 1964 in der sächsischen Landeshauptstadt geboren und wuchs dort auf. Auch Anna hat die Stadt offenbar längst ins Herz geschlossen. "Wir sind öfter mal hier, und Anna findet Dresden toll", erzählte der Schauspieler im Interview. Für den 62-Jährigen wäre ein Umzug allerdings weit mehr als nur ein Ortswechsel. Schließlich liegen in Dresden nicht nur seine familiären Wurzeln, sondern auch die Anfänge seiner Karriere. Noch bevor er als Schauspieler durchstartete, war er am Staatsschauspiel Dresden als Bühnentechniker tätig. Wie viel ihm seine Heimat bedeutet, machte er im Interview deutlich: "Wenn du in die Stadt zurückkommst, in der sich deine ganze Kindheit und Jugend abgespielt hat und auch der Anfang eines schon so langen Berufswegs liegt – das bedeutet mir echt was."

Jan Josef und Anna gehen bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben. Das Schauspielerpaar ist seit über 20 Jahren verheiratet und hat zwei Töchter. Obwohl beide regelmäßig vor der Kamera stehen, halten sie ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun steht für die Familie eine Veränderung bevor: Wenn auch die jüngere Tochter das Elternhaus verlässt, können Jan Josef und Anna ihren Alltag wieder ganz nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Wo sie dieses neue Kapitel beginnen möchten, haben die beiden noch nicht entschieden.

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Getty Images Jan Josef Liefers and Anna Loos beim Deutschen Filmpreis in Berlin 2025

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Getty Images Anna Loos und Jan Josef Liefers im Juni 2013

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Getty Images Jan Josef Liefers, Anna Loos und ihre Kinder Lilly und Lola im März 2015