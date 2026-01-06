Dann wird neuer ZDF-Krimi mit Jan Josef Liefers ausgestrahlt

Jan Josef Liefers (61) schlüpft erneut in die Rolle des Berliner Anwalts Joachim Vernau und ist ab dem 2. Februar 2026 im ZDF-Krimi "Der schwarze Schwan" zu sehen, wie Quotenmeter berichtet. Der Fernsehfilm der Woche, basierend auf dem Roman von Elisabeth Herrmann, nimmt die Zuschauer mit auf eine düstere Reise durch die Straßen Berlins. Schon wenige Minuten nach Beginn findet sich Vernau in einer Albtraumsituation wieder: Er wacht neben dem toten Nachtklubbesitzer Volker Klausen auf und wird kurze Zeit später des Mordes verdächtigt. Auf der Flucht vor der Polizei begibt er sich auf die verzweifelte Suche nach der reichen Brauereierbin Juliane Halstenberg, die seit Kurzem spurlos verschwunden ist.

Der Film gibt neben der Verfolgungsjagd durch die moderne Hauptstadt auch Einblicke in die Vergangenheit, als Berlin noch geteilt war. Tief unter dem Neonlicht der Technoszene entfalten sich Geheimnisse, die jahrzehntelang im Verborgenen lagen. Vernau stößt bei seinen Ermittlungen auf verstörende Verbindungen zwischen der verschwundenen Tänzerin und den Geschehnissen der Gegenwart. Inszeniert von Josef Rusnak, verbindet der Thriller persönliche Schuld, lang vertuschte Verbrechen und die fiebrige Atmosphäre der Berliner Nachtwelt zu einem packenden Gesamterlebnis. Unterstützt wird Jan von einem hochkarätigen Cast, darunter Stefanie Stappenbeck (51), Rike Schmid und Winfried Glatzeder (80).

Für Fans des 61-Jährigen ist die Rückkehr als Vernau auch ein Wiedersehen mit einer Figur, die zwischen Eigensinn und Empathie pendelt und ihre stärksten Momente in moralischen Grauzonen hat. Der Schauspieler, der durch zahlreiche TV-Produktionen populär wurde, verkörpert die Rolle des Anwalts auf einprägsame Weise – ein Mensch, der zweifelt, stolpert, aber nicht loslässt. Berlin ist dabei mehr als Kulisse: Die Stadt mit ihren Nächten, den lauten Beats und den stillen Hinterhöfen bildet den emotionalen Resonanzraum, in dem alte Bekanntschaften, verschwiegene Bündnisse und zerrissene Biografien aufeinandertreffen. Genau dort findet Vernau seine Verbündeten – und seine Gegner.

ZDF/Conny Klein Jan Josef Liefers als Kommissar Vernau in "Der schwarze Schwan"

ZDF/Conny Klein Szene aus "Der schwarze Schwan" mit Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers

Getty Images Winfried Glatzeder, Schauspieler