Jan Josef Liefers und Anna geben seltenen Einblick in Ehe

Jan Josef Liefers (61) und Anna Loos (54) gehören seit über zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Paaren in Deutschland. Die "Höllische Nachbarn"-Bekanntheit und der Tatort-Darsteller halten sich jedoch eigentlich mit Äußerungen zu ihrer Beziehung zurück. Im Bild-Interview sagt die Sängerin nun ganz offen: "Unsere Leben verlaufen nicht in Zuckerwatte-Kanus auf Milchschokolade-Bächen. Es ist eher eine Wildwasserfahrt – rau, ehrlich, fordernd." Dabei seien Offenheit und Kommunikation das Wichtigste. "Zuhören ist oft viel schwieriger als Reden", ergänzt Jan Josef.

Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden Stars der deutschen Film- und Fernsehlandschaft bei den Dreharbeiten zum Film "Halt mich fest!" aus dem Jahr 2000. Damals war Anna in ihrer Rolle als Rocksängerin Rita zu sehen, Jan Josef spielte ihren Gitarristen Johnny. Die Chemie zwischen den beiden war unübersehbar und führte schnell zu einer romantischen Beziehung, die später in der Ehe ihren Höhepunkt fand. Doch zu Hause kann es bei den beiden schon mal laut werden. "Ich bin wahrscheinlich eine italienische Operndiva aus einem früheren Leben", kommentiert Anna ihr Streitverhalten gegenüber dem Blatt.

Bei öffentlichen Veranstaltungen begeistert das Schauspielerpaar immer wieder mit glamourösen Auftritten. So zeigten sie sich im Mai bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises als eingespieltes Team. Anna zog mit einem eleganten Jumpsuit, der mit Federn verziert war, die Blicke auf sich. Währenddessen bewies Jan Josef in einem edlen, schwarzen Anzug und einer weißen Fliege Klasse. Zu einem Foto der Outfits auf Instagram schrieb der TV-Rechtsmediziner: "Mrs. & Mr. Unternehmungslustig sind bereit für den DFP! Nein, kein Paketdienst, sondern der alljährliche Deutsche Filmpreis."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Josef Liefers und Anna Loos, Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Loos und Jan Josef Liefers im Juni 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Josef Liefers and Anna Loos beim Deutschen Filmpreis in Berlin 2025