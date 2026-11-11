Jan Josef Liefers ermittelt in Krimireihe "Grenzgänger"

Jan Josef Liefers (62) hat eine neue Ermittlerrolle gefunden: Der Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe "Grenzgänger". Wie Kino.de berichtet, spielt er darin Jan Malik, einen früheren Polizisten, der sich bereits aus dem aktiven Dienst zurückgezogen hat. Im ersten Film mit dem Titel "In deiner Schuld" holt ihn seine Vergangenheit jedoch wieder ein. Eine ehemalige Kollegin bittet Malik um Hilfe, und der neue Fall hängt mit einem Mord zusammen, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Das Verbrechen stammt ausgerechnet aus Maliks eigener Zeit im Polizeidienst. Zusammen mit der schwedischen Kommissarin Alva Sjöberg, die von Alexandra Alegren gespielt wird, rollt er die Ermittlungen wieder auf. Obwohl der erste Film noch gar nicht über die Bildschirme geflimmert ist, laufen schon die Dreharbeiten für den zweiten Teil. Er trägt den Titel "Raubtiere" und hält eine überraschende Wendung bereit: Nach dem Tod einer Hamburger Unternehmerin gerät Alva Sjöberg selbst unter Mordverdacht. Damit wird der Fall für das Ermittlerduo sehr persönlich.

Malik setzt alles daran, seiner Kollegin zu helfen. Während ihrer Nachforschungen kommen die beiden einem kriminellen Netzwerk auf die Spur, das in Menschenhandel verwickelt ist. Dabei wird die Lage zunehmend gefährlich. Nicht nur Malik und Alva selbst sind bedroht. Auch Maliks Familie gerät ins Visier der Täter. Für den früheren Polizisten steht damit weit mehr auf dem Spiel als die Aufklärung eines weiteren Verbrechens. Er muss nun auch seine Liebsten schützen und gleichzeitig die Unschuld seiner Kollegin beweisen. Die neue Reihe setzt auf eine düstere Atmosphäre an der Küste. Dazu kommen vielschichtige Figuren und persönliche Konflikte zwischen den Beteiligten. Neben Jan Josef und Alexandra stehen auch Idil Üner, Pit Bukowski, Sarah Mahita und Vincent Redetzki (34) für "Grenzgänger" vor der Kamera.

Kreativer Kopf hinter dem Projekt ist Friedemann Fromm, der als Regisseur und Autor an der Reihe beteiligt ist. Für Jan Josef ist das Krimigenre kein Neuland. Der Schauspieler gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehkrimi. Die meisten Zuschauer kennen ihn vor allem aus dem "Tatort". Dort ermittelt er in Münster als Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne an der Seite seines Kollegen Axel Prahl (66). Mit Jan Malik kommt nun eine weitere Ermittlerfigur hinzu, die er im ZDF verkörpert. Wann die Zuschauer den Auftakt sehen können, ist noch offen. Einen festen Sendetermin gibt es bislang nicht. Laut fernsehserien.de ist ein Start Anfang 2027 derzeit aber wahrscheinlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Josef Liefers bei der Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele am 21. Juni 2024 in der Stiftsruine Bad Hersfeld

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Josef Liefers posiert nach der Verleihung des Bundesverdienstordens am 1. Oktober 2025 im Schloss Bellevue

Anzeige Anzeige