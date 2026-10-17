Madonnas Tochter Lourdes kam per Notkaiserschnitt zur Welt

Lourdes Leon (30) wird 30 Jahre alt, und ihre Mutter Madonna (68) erinnert sich zu diesem Anlass an die dramatischen Stunden rund um ihre Geburt. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram blickte die Sängerin auf die Entbindung in einem Krankenhaus in Los Angeles zurück. Nach 18 Stunden Wehen habe das Baby mit nach oben geneigtem Kinn im Geburtskanal festgesteckt, während sein Herzschlag langsamer geworden sei. Schließlich sei ein Notkaiserschnitt notwendig gewesen. "Nach 18 Stunden Wehen, als dein Herzschlag langsamer wurde, war ein Notkaiserschnitt die einzige Möglichkeit", schrieb Madonna. Auch außerhalb der Klinik herrschte damals großer Trubel: Hubschrauber und Nachrichtenteams kreisten über dem Gebäude, während Fans und Medien auf die Geburt warteten. Madonnas Fazit zu diesem einschneidenden Erlebnis: "Deine Geburt war dramatisch. Genau wie unser Leben."

Madonna eröffnete ihre Geburtstagsbotschaft mit liebevollen Worten an ihre Tochter: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Lolita", schrieb die Sängerin auf Instagram. In ihrem Beitrag ließ sie anschließend tief in ihre Gefühle blicken: "Du kamst in einem Traum zu mir. Einem Fiebertraum. Einem Traum namens Leben. Wenn ich versuchen würde, alles aufzuschreiben, würde ich einen Fluss aus Tränen weinen." Auch die ungewöhnlichen Umstände rund um die Geburt kamen noch einmal zur Sprache. "Habe ich die Hubschrauber und Nachrichtenteams erwähnt, die über unseren Köpfen auf der obersten Etage des Krankenhauses in East L.A. kreisten?", fragte Madonna rückblickend. Zu ihren Zeilen veröffentlichte sie mehrere Fotos aus Lourdes' Kindheit. In den Kommentaren sammelten sich zahlreiche Glückwünsche, und Fans beschrieben den Beitrag als bewegend, ehrlich und wunderschön.

Lourdes ist Madonnas älteste Tochter. Ihr Vater ist Carlos Leon (60), mit dem die Sängerin früher liiert war. Die besondere Verbindung zu ihrer Tochter beschreibt Madonna in ihrem Beitrag mit einer Metapher: Die beiden seien zwei Seiten derselben Medaille. "Wenn das, was wir riskieren, zeigt, was wir schätzen, dann würde ich für dich alles riskieren", schrieb sie. Zum Abschluss zitiert die Musikerin aus "Little Star", einem Lied, das sie einst für Lourdes schrieb und das 1998 auf ihrem Grammy-prämierten Album "Ray of Light" erschien: "Vergiss nie, wer du bist – kleiner Stern, der heller leuchtet als alle Sterne am Himmel. Vergiss nie, wie man träumt, Schmetterling. Vergiss nie, woher du kommst." Madonna hat insgesamt sechs Kinder. Neben Lourdes gehören Rocco, David Banda, Mercy James (20) und die Zwillinge Stella und Estere zur Familie.

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Getty Images Madonna und ihre Tochter Lourdes im Jahr 2022

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Getty Images Lourdes Leon und Madonna im Februar 2011 in West Hollywood

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ActionPress/Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock Lourdes Maria Ciccone Leon und Madonna bei der Alexander Wang Modenschau während der NYFW