Madonna teilt rührendes Familienbild mit allen sechs Kindern

Madonna (66) gewährt seltene Einblicke in ihr Privatleben und berührt ihre Fans mit einem bewegenden Familienfoto. Auf Instagram teilte die Queen of Pop einen Schnappschuss, der sie mit ihrem Vater Tony (93) und ihren sechs Kindern zeigt: Lourdes (28), Rocco (24), David (19), Mercy (18) sowie den Zwillingen Stella (12) und Estere (12). Anlass des Beitrags war das Thanksgiving-Fest, das Madonna in ihrem Beitrag als "Medizin für die Seele" beschreibt. Doch ihre Botschaft war auch von Trauer durchzogen: Erst im Oktober hatte die Familie ihren Bruder Christopher (✝63) verloren, nur kurz nachdem Tonys Frau Joan nach kurzer Krankheit an Krebs verstarb.

In ihrer Botschaft schrieb Madonna: "Wir werden in Familien hineingeboren und schaffen uns unsere eigenen. Mein Vater hat alles mit Würde ertragen. Ihn auf dem Friedhof weinen zu sehen, als wir meinen Bruder Christopher beerdigten – direkt nachdem er seine Frau verloren hatte – war ein Moment, den ich nie vergessen werde." Christopher, der im Alter von 63 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb, verbrachte seine letzten Tage laut Daily Mail friedlich im Kreis seiner Liebsten in Michigan, unterstützt von seinem Ehemann Ray Thacker.

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass das Leben der legendären Sängerin verfilmt werden soll. Doch in der Hauptrolle wird wohl nicht ihre älteste Tochter Lourdes zu sehen sein – und das, obwohl sie ihrer Mutter verblüffend ähnlich sieht. Stattdessen fiel die Wahl auf die preisgekrönte Schauspielerin Julia Garner (30), bekannt aus Ozark. Der Grund für diese Entscheidung liegt in der fehlenden schauspielerischen Erfahrung des Models, die für diese anspruchsvolle Rolle unerlässlich sei. Ihr Vater Carlos Leon (58) hielt sie laut Daily Mail trotzdem für die perfekte Besetzung. "Lourdes ist eine phänomenale Schauspielerin", betonte er.

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Bruder Christopher Ciccone

Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes

