Diplo (48) hat schonungslos über seine langjährige Freundin Madonna (68) gesprochen und einen Einblick in ihren Alltag gegeben. Die beiden Musiker sind befreundet, seit sie gemeinsam an Madonnas Album "Rebel Heart" gearbeitet haben, welches 2015 herauskam. In der neuesten Folge des Podcasts "Office Of" nannte der Musiker die Popqueen augenzwinkernd die "größte Zicke". Böse gemeint war die Aussage allerdings nicht. Vielmehr wollte der DJ damit ihren unermüdlichen Einsatz beschreiben. "Die größte Zicke. Aber das ist ihre Marke. Sie kriegt den Kram erledigt", erklärte Diplo. Das Gemüt der Sängerin sieht Diplo als Teil ihrer durchsetzungsstarken Persönlichkeit. Wenn Madonna etwas erledigt haben wolle, bringe sie die Menschen um sich herum dazu, sich dafür mächtig ins Zeug zu legen.

Des Weiteren braucht die Sängerin laut seiner Aussage nur rund drei Stunden Schlaf pro Nacht. Das zeige sich vor allem daran, wie erreichbar sie ist: "Sie ist die eine Person, die meine Anrufe selbst morgens um vier noch annimmt und dann um sieben Uhr wieder, wenn ich ihr schreibe. Sie arbeitet immer weiter." Von ihrem Schlafpensum kann der Produzent selbst nur träumen. Um trotz seiner zahlreichen Reisen fit zu bleiben, setzt er auf Bewegung und schläft, wann immer es möglich ist. Außerdem starte er mittlerweile ganz bewusst positiv in den Tag. Seine Bewunderung für die Sängerin hatte Diplo schon 2015 gegenüber Rolling Stone deutlich gemacht: "Es ist ohnehin hart, eine Frau in der Musikindustrie zu sein, aber eine Frau als Boss zu sein, ist noch härter." Und weiter: "Sie hat die Welt erschaffen, in der wir leben."

Davon, dass Madonna bei der Arbeit sehr klare Ansagen macht, kann nicht nur Diplo erzählen. Auch Nile Rodgers hat einige Storys parat. Im Podcast "Ruthie's Table 4" erinnerte sich der Produzent an einen Streit während der Aufnahmen zu ihrem Album "Like a Virgin", das 1984 veröffentlicht wurde. In einem New Yorker Studio sei es damals zur Auseinandersetzung gekommen. Der Auslöser: Madonna habe von einem Studioassistenten verlangt, dass er sie um Erlaubnis bittet, bevor er auf die Toilette geht. Nile fand ihren Umgang mit dem Mitarbeiter unangemessen. Er erklärte seine Mitarbeit kurzerhand für beendet und verließ das Studio.

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Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera

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Getty Images Diplo im Dezember 2024

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