Peter Andre (53) hat eine Begegnung mit Madonna (68) in Erinnerung, die für ihn ziemlich peinlich endete. Im Podcast "At Home With The Andres" erzählte der Sänger, wie er einst versuchte, mit der Queen of Pop zu flirten und dabei eine deutliche Abfuhr kassierte. Etwa drei Jahre nach einer gemeinsamen Tour traf er Madonna zufällig in einem Tonstudio in den USA wieder. Dort sprach er sie auf die gemeinsamen Auftritte in Australien an. 1993 hatte Peter bei ihren dortigen Stadionkonzerten im Rahmen der "The Girlie Tour" das Vorprogramm bestritten. Doch an die gemeinsamen Auftritte hatte die Musikerin offenbar keine besonderen Erinnerungen. Statt einer freundlichen Begrüßung bekam er eine knappe Antwort zu hören: "Ich erinnere mich nicht an dich." Peter räumte ein, bei der Begegnung ziemlich offensiv mit Madonna geflirtet und sich dabei sehr selbstsicher gegeben zu haben. Ihre kühle Reaktion ist ihm offenbar bis heute im Gedächtnis geblieben.

Im Gespräch mit seiner Ehefrau Emily Andre erinnerte sich Peter genauer an die unangenehme Begegnung. Madonna habe damals in einem benachbarten Studio aufgenommen. Als er den Raum verlassen habe, seien die beiden plötzlich aufeinandergetroffen. Zunächst habe er sie gefragt, wie es ihr gehe. Doch schon dabei sei die Sängerin auffallend kühl gewesen. Peter selbst habe sich damals in Topform gefühlt: Er sei braun gebrannt und durchtrainiert gewesen und habe sich ziemlich cool gefunden. Außerdem habe er Madonna attraktiv gefunden. "Ich habe es bei ihr versucht, aber das ging gründlich schief. Es ist mir heute noch peinlich. Ich weiß, dass ich mir dabei über die Lippen geleckt habe", gestand er. Dass er an ihr interessiert war, sei wohl kaum zu übersehen gewesen. Madonna habe das Gespräch mit ihrer knappen Bemerkung jedoch schnell beendet. Übel nimmt Peter ihr die Abfuhr nicht: "Ja, Madonna hat mich abblitzen lassen, aber ich kann es ihr nicht verübeln. Ich hätte mich selbst auch abblitzen lassen."

Dabei hatten Peter und Madonna durchaus schon einige Zeit miteinander verbracht. Zu Beginn seiner Karriere war er mehrere Wochen lang mit der Popikone in Australien unterwegs gewesen. 1993 trat er dort als Vorgruppe bei ihren Konzerten auf, noch bevor ihm mit "Mysterious Girl" der große Durchbruch gelang. Nach den Shows habe er sich im gemeinsamen Hotel gelegentlich mit der Sängerin unterhalten. Trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen sei Madonna im persönlichen Umgang freundlich gewesen, erinnerte sich Peter. Emily reagierte im Podcast auf die Geschichte mit den Worten: "Oh, das ist brutal." Anschließend wollte sie wissen, wie ihr Mann, der einst mit Katie Price (48) verheiratet war, sich bei einem erneuten Treffen mit der Sängerin heute verhalten würde. Peters Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Wenn ich sie jetzt noch einmal treffen würde, würde ich so tun, als hätte ich sie noch nie zuvor getroffen."

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Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

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Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien

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