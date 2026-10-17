Rod Stewart glänzt nach Herz-Eingriff wieder an Pennys Seite

Rod Stewart (81) und Penny (55) haben sich am Donnerstagabend einen glamourösen Pärchenabend gegönnt. Gemeinsam besuchten der Sänger und seine Frau die Galaaufführung von "Sinatra The Musical" im Londoner Aldwych Theatre. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, betreten die beiden Arm in Arm das Theater, lachen miteinander und posieren anschließend eng umschlungen für die Fotografen. Penny trug einen schwarzen Lederminirock mit Falten, dazu eine passende Bluse, gemusterte transparente Strumpfhosen und einen abgestimmten Mantel. Weiße High Heels und eine Handtasche von Chanel rundeten ihren Look ab. Rod setzte auf einen eleganten schwarzen Anzug mit Satinhemd. Für einen lässigen Kontrast sorgten seine glitzernden Sneaker. Auf dem roten Teppich strahlten die beiden um die Wette und machten deutlich, wie sehr sie den gemeinsamen Abend genossen.

Der gemeinsame Theaterabend folgt kurz nach einer Ankündigung des Musikers. Nach mehr als sechs Jahrzehnten auf der Bühne plant er für 2027 seine letzte Livetour. Seine Tournee "The Final Encore" werde nach mehr als sechs Jahrzehnten ganz sicher seine letzte sein, erklärte er laut Daily Mail. Die Europatournee umfasst 21 Termine und beginnt am 23. April 2027 in Dublin. Das Abschlusskonzert ist für den 24. Juli 2027 in Hannover angesetzt. Auch Glasgow, Birmingham, Manchester und London stehen auf dem Tourplan. Seine Nordamerika-Tournee "One Last Time" musste zuvor verkürzt werden: Im August 2026 unterzog sich Rod einem routinemäßigen Eingriff zur Einsetzung eines Koronarstents. Auf ärztlichen Rat sollte er anschließend mindestens vier Wochen pausieren.

Bei medizinischen Untersuchungen war eine zuvor nicht diagnostizierte Herzproblematik festgestellt worden. Dabei wurde auch eine Koronarblockade erkannt, die durch den Eingriff behandelt wurde. Rod bekam einen Koronarstent eingesetzt. Seine Frau zeigte sich anschließend zuversichtlich und erklärte laut Daily Mail, ihr Mann werde "stärker denn je zurückkommen". Schon vor dem Eingriff hatte der Sänger mehrere Konzerte absagen müssen. Damals machten ihm ein akuter Infekt der oberen Atemwege, eine Kehlkopfentzündung und eine Überlastung seiner Stimme zu schaffen. Seit 2007 sind Rod und Penny verheiratet. Bei ihrem Theaterabend gingen sie eingehakt, und Penny schlang vor den Kameras die Arme um ihren Mann.

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Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart im November 2023

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Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im Juni 2023

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Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart im Februar 2020