Nach Herz-OP: Rod Stewart will schon wieder auf die Bühne

Penny Lancaster (55) kann in Sachen Gesundheit ihres Ehemanns Rod Stewart (81) endlich gute Nachrichten verkünden. In der ITV1-Talkshow "Loose Women" berichtete sie jetzt, dass sich der Sänger vollständig von dem Eingriff erholt hat, bei dem ihm wegen eines Herzproblems ein Koronarstent eingesetzt wurde. Von den Strapazen ist inzwischen offenbar nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Rod sprüht wieder vor Tatendrang und möchte so schnell wie möglich zurück auf die Bühne. Penny versucht derweil, ihren Mann ein wenig auszubremsen – mit mäßigem Erfolg, wie sie zugibt. "Er strotzt vor Energie!", stellte sie in der Sendung klar und ergänzte: "Ich versuche, ihn wieder ein wenig zu zügeln, damit er langsamer macht, aber davon will er nichts wissen. Er hat sich von dem eingesetzten Stent vollständig erholt und fühlt sich jetzt wie neu geboren. Er ist bereit, wieder loszulegen!"

Wie es überhaupt zu dem Eingriff kam, hatte Penny zuvor in der YouTube-Reihe "At Home With Vanessa" von Vanessa Feltz geschildert. Demnach häuften sich bei Rod zunächst mehrere gesundheitliche Zwischenfälle. Er litt an einer Infektion der oberen Atemwege und bekam bei einem Konzert in großer Höhe zudem Probleme. Die darauffolgenden Untersuchungen brachten ans Licht, dass auch mit seinem Herzen etwas nicht stimmte. Die Ärzte entdeckten eine leichte Blockade und konnten den Stent rechtzeitig einsetzen. Vom Kürzertreten hält der Sänger aber wenig. Laut seiner Frau bereitet er sich nach wie vor mit vollem körperlichem Einsatz auf seine Shows vor und trainiert vor Auftritten teilweise stundenlang. "Er ist einer der fittesten Männer, die ich kenne. Vergiss, dass er für einen über 80-Jährigen fit ist – er ist so fit wie jemand in meinem Alter, also um die 50", erklärte sie. Rods Fitnessroutine erinnere sie eher an die Vorbereitung eines Boxers als an die eines Musikers. Entsprechend groß war auch direkt nach der Operation sein Wunsch, möglichst bald wieder vor Publikum zu stehen. Schon direkt nach dem Eingriff habe der Sänger unbedingt wieder zurück auf die Bühne gewollt.

Vor rund acht Wochen hatte der Musiker wegen der routinemäßigen Herzoperation sämtliche damals noch ausstehenden Termine seiner Tournee streichen müssen. Dazu zählten mehrere Konzerte in den USA sowie sechs geplante Shows seiner Residency im Colosseum des Caesars Palace in Las Vegas. Sein Sprecher teilte seinerzeit mit, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen sei. Auf ärztlichen Rat sollte sich der "Maggie May"-Interpret anschließend vier Wochen schonen und vollständig auskurieren. Pennys aktuelles Update macht nun deutlich, dass diese Erholungsphase abgeschlossen ist. Der Musiker fühlt sich demnach bereit für seine Rückkehr auf die Bühne, während seine Frau weiterhin darauf achtet, dass er es nicht übertreibt. Penny und Rod sind seit 2007 verheiratet. Auch nach dem jüngsten gesundheitlichen Rückschlag ist sie an seiner Seite und versucht, seinen ausgeprägten Tatendrang zu bremsen.

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Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

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Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart, November 2023

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Getty Images Rod Stewart und seine Ehefrau Penny Lancaster, Oktober 2021