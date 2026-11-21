Penny Lancaster (55) zieht bei ihrem Ehemann Rod Stewart (81) eine klare Grenze: Der Sänger darf keine Veranstaltungen mehr besuchen, bei denen US-Präsident Donald Trump (80) anwesend ist. Das gilt auch für eine von Donald ausgerichtete Spendengala zugunsten der örtlichen Polizei in Florida. Rod habe daraufhin nachgehakt, ob er wenigstens zu diesem wohltätigen Termin gehen dürfe. Doch Penny blieb konsequent und präsentierte ihm laut The Times eine Alternative: "Wir können einen Scheck schicken." Hinter ihrer strikten Haltung stecken Donalds Äußerungen über Frauen, die das frühere Model zutiefst abstoßend findet. "Es war seine Rhetorik – im Grunde, dass man Frauen behandeln kann, wie man will, wenn man in einer mächtigen Position ist. Das ist widerlich, entsetzlich", erklärte sie gegenüber der Zeitung. Für Penny stand deshalb fest: "Also dachte ich: 'Ich kann nicht in seine Nähe kommen.'" Ein persönliches Treffen kommt für sie somit auch bei der geplanten Spendengala nicht infrage.

Rod und Donald waren allerdings lange miteinander bekannt. Beide besitzen Häuser in Palm Beach, Florida, die laut dem Musiker nur rund eine halbe Meile auseinanderliegen. Früher besuchte Rod die Weihnachtsfeiern des Politikers und trat gelegentlich in dessen Casinos auf. Noch 2018 bezeichnete Rod den Politiker als "lieben Freund". Gleichzeitig kritisierte er damals bereits, dessen "moralischer Kompass" sei völlig aus der Spur geraten. Mittlerweile ist auch der Sänger selbst deutlich auf Abstand gegangen. Neben Donalds Verhalten gegenüber Frauen stießen ihm 2026 auch dessen Aussagen über den Mut von NATO-Soldaten im Afghanistankrieg sauer auf. Der Sänger verwies dabei auf die Zurückstellungen des Präsidenten vom Militärdienst während des Vietnamkriegs und nannte ihn einen "Wehrdienstverweigerer". Damit spielte er darauf an, dass Trump während des Vietnamkriegs mehrfach vom Militärdienst zurückgestellt worden war.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Rod in einem Interview offen über den Wandel ihrer Beziehung gesprochen: "Ich bin kein großer Fan von Trump. Ich kannte ihn sehr, sehr gut. Ich war früher bei ihm zu Hause." Besonders Donalds Entwicklung zum Politiker habe ihn auf Distanz gehen lassen. Der Sänger erinnerte sich zwar daran, dass er früher dessen selbstbewusste Art mochte, betonte aber zugleich: "Aber soweit ich das beurteilen kann, hat er Frauen nicht besonders gut behandelt." Seit Donald Präsident geworden sei, habe er sich in jemanden verwandelt, den Rod nicht mehr wiedererkenne. Penny und Rod sind seit 2007 verheiratet und Eltern der Söhne Alastair und Aiden. Zu Hause sorgt die Ehefrau nach den Tourneen ihres Mannes ganz bewusst für Bodenhaftung, wie sie The Times verriet: "Dann geht es zurück in die Realität, und das ist ziemlich amüsant. Menschen wie Rod sind es gewohnt, von Leuten umgeben zu sein, die zu allem Ja sagen."

Anzeige Anzeige

Imago Rod Stewart und Penny Lancaster besuchen das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump während des G7-Gipfels in Évian-les-Bains, Juni 2026

Anzeige Anzeige