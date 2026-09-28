Rod Stewart kündigt seine allerletzte Tournee für 2027 an

Nach mehr als sechzig Jahren auf den Bühnen dieser Welt zieht Rod Stewart (81) einen Schlussstrich unter das Tourleben. Der Sänger geht 2027 mit "The Final Encore" ein letztes Mal auf große Konzertreise. Los geht es am 23. April 2027 in der 3Arena in Dublin, das große Finale steigt am 24. Juli in der ZAG Arena in Hannover. Dazwischen liegen Auftritte in Großbritannien und ganz Europa. Wer nun aber glaubt, der Musiker höre ganz auf, täuscht sich: In einem Video auf Instagram stellte er klar, dass er keineswegs in Rente gehe, sondern lediglich zum letzten Mal auf Tour sei. Seinen Fans dankte er für alles, was sie ihm in all den Jahren gegeben hätten, und lud sie ein, diesen Abschied gemeinsam mit ihm zu feiern.

In seiner Erklärung wurde der Sänger durchaus emotional: "Meine lieben Freunde, die Zeit ist gekommen, mich vom Leben auf Tour zu verabschieden. Nach mehr als sechs Jahrzehnten wird 'The Final Encore' meine letzte sein. Seit meinem 19. Lebensjahr singe ich die Musik, die ich liebe, und ich hatte das Privileg, sie für euch um die ganze Welt zu tragen." Er erklärte außerdem: "Sie hat mir ein Leben geschenkt, das alles übertrifft, was ich mir je hätte vorstellen können, und ich hoffe, dass ich euch im Gegenzug einige schöne Erinnerungen beschert habe." Die Fans dürfen sich bei dem Abschied auf Klassiker wie "Maggie May", "Hot Legs", "Da Ya Think I'm Sexy?" und "Young Turks" freuen.

Zuletzt hatte Rod seine Fans allerdings schon einmal mit einer Hiobsbotschaft schockiert: Vor zwei Monaten sagte er sämtliche noch ausstehenden Konzerte seiner laufenden Tournee ab. Der Grund war ein Eingriff am Herzen. Dabei wurde ihm ein Koronarstent eingesetzt. Sein Sprecher bestätigte damals dem Magazin People, dass die Operation erfolgreich verlaufen sei. Auf ärztlichen Rat sollte Rod sich vier Wochen lang schonen, bevor er wieder vor Publikum auftritt.

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Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

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Instagram / penny.lancaster Rod Stewart im Januar 2025

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Getty Images Rod Stewart, Sänger