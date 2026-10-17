Ross Antony: Das regt ihn an Ehemann Paul Reeves auf

Auch in einer glücklichen Ehe gibt es offenbar Dinge, die den Partner gelegentlich auf die Nerven gehen. Das weiß auch Ross Antony (52), der nun mit einem Augenzwinkern aus seinem Alltag mit Ehemann Paul Reeves (52) plauderte. Bei einer Musicalpremiere in Stuttgart verriet der Sänger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, welche Angewohnheit seines Liebsten ihn manchmal besonders stört. "Er redet sehr viel", erklärte Ross schmunzelnd. Dabei ist der Musiker selbst nicht gerade für seine Zurückhaltung bekannt. "Also es ist kaum zu glauben, weil ich rede auch sehr viel, aber wenn ich zu Hause bin, ist es manchmal schön, ein bisschen Ruhe zu haben", gestand er. Doch die erhoffte Stille scheint bei den beiden eher selten einzukehren. Und auch bei einem weiteren Thema sind sich Ross und Paul offenbar nicht immer einig.

Auch hinter dem Steuer gehen die Vorstellungen des Ehepaars offenbar weit auseinander. Während Paul ein begeisterter Autofan ist und gerne etwas zügiger unterwegs ist, mag es Ross lieber gemütlich. Obwohl sich sein Mann an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, wird dem Sänger schon bei Tempo 120 mulmig zumute. Immerhin warnt Paul ihn vor, wenn er beschleunigen möchte. Ross bleibt dann allerdings nur noch eines übrig: sich vorsichtshalber festzuklammern. Seinen Liebsten dazu zu bringen, langsamer zu fahren, gelingt ihm damit offenbar nicht. Dass er selbst das andere Extrem bevorzugt, räumte der Musiker bereitwillig ein: "Ich bin ein langsamer Fahrer. Eigentlich zu langsam." Bei gemeinsamen Autofahrten dürften die unterschiedlichen Vorlieben der beiden somit immer wieder für Gesprächsstoff sorgen.

Trotz der kleinen Meinungsverschiedenheiten kommt die Romantik bei Ross und Paul auch nach rund 20 gemeinsamen Jahren nicht zu kurz. Der Musiker darf sich noch immer über liebevolle Überraschungen seines Ehemanns freuen. Ob ein selbst zubereitetes Essen, eine Tasse Tee oder ein spontaner Wochenendausflug – Paul weiß offenbar genau, wie er seinem Liebsten eine Freude machen kann. "Mein Mann gibt mir immer noch das, was ich brauche", schwärmte Ross. Kennengelernt hatten sich die beiden einst auf einer Party in London, ohne zunächst zu wissen, dass sie beide als Musiker arbeiten. Da Ross damals in Deutschland und Paul in Großbritannien lebten, mussten sie ihre Liebe anfangs über die Distanz aufrechterhalten. Lange Telefonate und Skype-Gespräche gehörten deshalb zu ihrem Alltag.

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Florian Ebener/Getty Images Paul Reeves and Ross Antony bei der Premiere von "Bodyguard - Das Musical"

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Getty Images Paul Reeves und Ross Antony, 2013

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Instagram / rossantonycom Ross Antony und Paul Reeves, Juli 2026