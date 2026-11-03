Ross Antony bangt nach OP um knapp 13-jährige Hündin Aura

Große Sorge bei Ross Antony (52): Der Sänger bangt derzeit um seinen Vierbeiner Aura. Die fast 13 Jahre alte Hündin musste sich einer Operation unterziehen und scheint sich davon bislang nur schwer zu erholen. Nun hat Ross seine Fans auf Instagram über den aktuellen Gesundheitszustand seines geliebten Vierbeiners informiert. In einem emotionalen Beitrag teilte er mehrere aktuelle Aufnahmen der kleinen Hündin. Dazu fand der Entertainer bewegende Worte: "Unsere kleine Aura hat eine Operation hinter sich und leider geht es ihr gerade nicht gut." Ihr Alter macht die Lage für die Familie offenbar besonders schwer. "Mit ihren fast 13 Jahren hoffen wir von ganzem Herzen, dass sie das übersteht und wieder ganz die Alte wird", schrieb Ross weiter. Ganz auf ihre Genesung richtet sich nun seine Hoffnung.

In seinem Beitrag wendet sich der Musiker auch direkt an seine Community und bittet um Unterstützung für Aura. "Bitte schickt ihr ganz viel Liebe, gute Gedanken und ein kleines Gebet", appellierte er an seine Follower. Die vier Aufnahmen, die Ross veröffentlichte, vermitteln einen Eindruck davon, wie sehr die Hündin derzeit geschwächt ist. Aura liegt zusammengerollt in einem grauen, flauschigen Hundebett auf einem hellgrünen Wühlteppich. Besonders auffällig ist der rote Verband an einem ihrer Vorderbeine. Auf manchen Fotos schaut die hellbraune Hündin mit dem weißlich-grauen Gesicht direkt in die Kamera. Auf anderen hält sie ihren Kopf gesenkt oder zur Seite gedreht. Welcher Eingriff genau bei Aura vorgenommen wurde, verrät Ross in seinem Post nicht. Auch wann die Operation stattgefunden hat, lässt der Sänger offen.

Immer an seiner Seite: Paul Reeves (52). Mit seinem Mann teilt Ross schon seit vielen Jahren sein Leben. Dabei begann ihre Liebesgeschichte mit einer Begegnung auf einer Party in London. Im MDR-Format "Riverboat" hatte der Sänger erzählt, dass sie einander zunächst etwas verschwiegen hatten: ihren Beruf! "Er hat gar nicht erzählt, dass er in einer Band war, und ich habe gar nicht erzählt, was ich mache", erinnerte sich Ross. Weil er damals in Deutschland lebte und Paul in Großbritannien, mussten zunächst lange Telefonate und Skype-Anrufe die Entfernung überbrücken. Doch irgendwann wollte Paul seinen Liebsten endlich näher bei sich haben. "Jetzt reicht es mir. Ich komme jetzt zu dir rüber und entweder wird das funktionieren oder nicht", hatte er laut Ross damals angekündigt. Auf den Umzug nach Deutschland folgte an Silvester 2005 der Heiratsantrag. Am 2. September 2006 gingen die beiden in Worpswede eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein. Dieser besondere Tag lag vor zwei Monaten bereits 20 Jahre zurück. Im Dezember 2017 hatten Ross und Paul schließlich auch offiziell geheiratet – stilecht in Weihnachtsoutfits.

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Getty Images Ross Antony, Mai 2026

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Instagram / rossantonycom Ross Antonys Hündin Aura

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