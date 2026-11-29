Florian Silbereisen (45) und Ross Antony (52) haben beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" für einen echten Lacher gesorgt. Am Samstagabend schlüpften der Gastgeber und sein Showkollege im Congress Centrum Suhl gemeinsam in ein riesiges, aufblasbares Dackelkostüm, und zwar ohne Schuhe. Florian übernahm laut Bild den vorderen Teil samt Vorderbeinen des XXL-Hundes, während Ross im hinteren Bereich steckte. Doch der tierische Auftritt verlief nicht ganz wie geplant: Als der Moderator ein Vorderbein heben wollte, um Pfötchen zu geben, geriet er aus dem Gleichgewicht, kippte auf seinen Partner und zog ihn mit auf den Bühnenboden. Der Sturz ging zum Glück glimpflich aus, keiner der beiden verletzte sich. Stattdessen konnten sich die Entertainer vor Lachen kaum noch halten. "Ich komm nicht mehr hoch", scherzte Florian nach der Bruchlandung in der ARD-Show.

Das blieb an diesem Abend allerdings nicht die einzige Panne: Bereits zuvor war bei der Präsentation eines anderen Geschenks etwas danebengegangen, als Ross auf einem speziellen Hocker einen Kopfstand vollführte und Florian beim Schwungholen versehentlich mit dem Stiefel am Kopf erwischte. "Habe ich dich erwischt?", fragte der Sänger erschrocken. Der Gastgeber blieb jedoch ganz gelassen: "Ja, aber macht nichts." Nachdem sich die beiden später wieder aus dem Dackel befreit hatten und sicher auf den Beinen standen, zog Florian ein augenzwinkerndes Fazit: "Ein Glück, dass wir uns nichts zu Weihnachten schenken." Neben den beiden Entertainern standen bei der traditionsreichen Sendung zahlreiche weitere Stars auf der Bühne. Zu Gast waren unter anderem Andrea Bocelli (68), Andrea Berg (60), Marianne Rosenberg (71), Andy Borg (66), Vanessa Mai (34) und Nino de Angelo (62). Der italienische Tenor sang dabei nicht nur seinen Welthit "Time to Say Goodbye", sondern stimmte auch "O Tannenbaum" an.

Einen emotionalen Gegenpol zu den humorvollen Einlagen bildete das Gedenken an Bonnie Tyler (†75). Die walisische Sängerin war am 8. Juli 2026 im Alter von 75 Jahren verstorben; Monate nach ihrem Tod wurde in der Sendung nun ein posthum veröffentlichter Weihnachtssong von ihr gespielt, den die Musikerin laut Florians Erzählung noch kurz vor ihrem Ableben eingesungen hatte. Ergänzt wurde der Moment durch eine Videobotschaft ihres Ehemannes. Auch einer weiteren Verstorbenen wurde an diesem Abend gedacht: Die langjährige Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister war kurz vor der Aufzeichnung im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Moderator fand für sie bewegende Worte. "Wir alle werden Elke sehr vermissen. Aber die Engel im Himmel freuen sich bestimmt schon auf neue, wunderschöne Kleider von ihr", sagte Florian, dessen Schlagershows bis Ende 2028 gesichert sind, in der ARD-Show über die Verstorbene.

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Michael Kremer / Future Image / ActionPress Ross Antony und Florian Silbereisen in "Die Schlager des Sommers 2018 - Die große Open-Air-Show"

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