Bewegend: Ross Antony träumt von seinem verstorbenen Vater

Ross Antony (52) hat seinen Fans einen sehr persönlichen Einblick in sein Gefühlsleben gewährt. Auf Instagram erzählte der Sänger nun von einem Traum, in dem ihm sein verstorbener Vater Denis Catterall begegnet ist. Darin bat er seinen Papa um eine letzte Umarmung. Daraus entwickelte sich ein Dialog, der unter die Haut geht: "Ich habe meinen Papa letzte Nacht um eine kurze Umarmung gebeten. Er fragte: 'Warum muss sie denn kurz sein?' Darauf antwortete ich: 'Weil ich gleich aufwache.'" Zu seinem Beitrag teilte Ross ein gemeinsames Foto, auf dem Denis mit Engelsflügeln zu sehen ist. Darunter schrieb er: "Papa ... ich vermisse dich." Inzwischen sind neun Jahre seit dem Tod seines Vaters vergangen. An der Sehnsucht des Entertainers hat sich jedoch nichts geändert, wie seine bewegenden Worte zeigen.

Für diese emotionale Erinnerung wählte Ross auch die passende musikalische Untermalung. Er hinterlegte seinen Beitrag mit seinem eigenen Lied "Goodbye Papa" und ergänzte ein rotes Herz. Denis war im Februar 2017 im Alter von 77 Jahren gestorben. Zuvor hatte er lange gegen Parkinson und Krebs gekämpft. Für Ross war der Abschied besonders schmerzhaft, da er in seinen letzten Stunden nicht bei seinem Vater sein konnte. Als ihn die traurige Nachricht erreichte, befand er sich gerade im Flugzeug nach England. Seitdem erinnert der ehemalige Bro'Sis-Star in den sozialen Medien immer wieder an seinen Papa. Mit Fotos und persönlichen Zeilen lässt er seine Follower an seiner Trauer teilhaben. Sein aktueller Beitrag zeigt, wie sehr ihm Denis bis heute fehlt.

Auch im Fernsehen hat Ross bereits seines Vaters gedacht. Im Mai 2026 nahm er an der Tanzshow Let's Dance teil und widmete seinen persönlichen "Magic Moment" seinem Papa. Gemeinsam mit seiner Profitanzpartnerin Mariia Maksina (29) tanzte er zu "Goodbye Papa" und machte den Auftritt damit zu einer Hommage an Denis. Die Performance rührte sowohl das Publikum im Studio als auch die Jury. Selbst Juror Joachim Llambi (62) zeigte sich begeistert. Er bezeichnete den Tanz als bis dahin beste Leistung des 52-Jährigen in Sachen Rhythmus und Musikalität. Am Ende wurde der emotionale Auftritt mit der Höchstpunktzahl belohnt: Ross und Mariia erhielten von den Juroren insgesamt 30 Punkte und schafften es in der Show sogar auf Platz vier.

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Instagram / rossantonycom Ross Antony, Juni 2026

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Instagram / rossantonycom Ross Antony mit seinem Vater Denis Catterall

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