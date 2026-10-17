Scheidung: Lori Loughlins Ex hatte überraschende Forderung

Im Scheidungsverfahren von Lori Loughlin (62) und Mossimo Giannulli (63) gibt es eine überraschende Wendung. Der Modedesigner hat am Donnerstag vor dem Superior Court in Los Angeles auf den Antrag seiner Noch-Ehefrau reagiert und seinerseits die Auflösung der Ehe beantragt. Das berichtet das US-Portal Page Six. Für Aufsehen sorgt dabei vor allem eine Forderung: Mossimo soll in seiner Antwort auch Ehegattenunterhalt beantragt haben. Wie hoch dieser ausfallen soll, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor. Auch weitere Details zum Ende der langjährigen Ehe sind bislang nicht bekannt. Lori hatte Anfang des Vormonats die Scheidung eingereicht und damit das Verfahren ins Rollen gebracht. Ihr Noch-Ehemann hatte sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert. Mit seiner nun eingereichten Antwort werden erstmals auch seine Forderungen im Scheidungsverfahren bekannt.

In ihrem Scheidungsantrag bat die Schauspielerin darum, Immobilien, sonstiges Vermögen und Schulden gemäß dem Ehevertrag aufzuteilen. Diesen hatten die beiden rund einen Monat vor ihrer Hochzeit im November 1997 geschlossen und im August 2015 noch einmal angepasst. Über möglichen Ehegattenunterhalt wollte Lori hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden lassen. Zudem beantragte sie, dass beide Seiten ihre jeweiligen Anwalts- und Verfahrenskosten selbst tragen. Mossimo hingegen erwähnte den Ehevertrag in seiner Antwort laut Page Six mit keinem Wort. Stattdessen soll das Gericht klären, ob eine der beiden Parteien für die Rechtskosten der anderen aufkommen muss. Auch beim Trennungsdatum gibt es eine Abweichung: Während der Full House-Star den 31. August 2025 angab, ließ der 63-Jährige das entsprechende Feld in seinen Unterlagen leer. Warum er auf eine Angabe verzichtete, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Lori und Mossimo waren 28 Jahre lang verheiratet. Bereits im Oktober 2025 hatte ein Sprecher der 62-Jährigen gegenüber Page Six die räumliche Trennung des Paares bestätigt: "Lori und Mossimo leben jetzt getrennt. Es laufen keine rechtlichen Verfahren." Noch im selben Monat erklärte eine Quelle aus Loris Umfeld gegenüber dem Portal, sie wolle "nichts mehr mit" ihrem langjährigen Partner zu tun haben. "Mossimo hat Lori jahrelang ausgenutzt. Sie hatte gehofft, dass er sich vielleicht ändern würde, nachdem er aus dem Gefängnis kam, aber er wurde schlimmer", erklärte der Insider. Als möglichen Wendepunkt nannte die Quelle "belastende" Textnachrichten und E-Mails, die Lori auf dem Handy ihres Mannes entdeckt haben soll. Auch die gemeinsamen Töchter Isabella Rose Giannulli (28) und Olivia Jade Giannulli (27) sollen sich laut derselben Quelle "voll und ganz" hinter ihre Mutter stellen.

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Imago Lori Loughlin bei der Veranstaltung "When Calls the Heart and Hope Valley: 1874 Celebration" im The Sun Rose Hotel in West Hollywood

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ActionPress Lori Loughlin und Mossimo Giannulli im August 2019

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Getty Images Mossimo Giannulli und Lori Loughlin, 2001 in Hollywood