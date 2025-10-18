Insider: Darum trennte sich Lori Loughlin nach 28 Jahren Ehe

Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) haben sich nach 28 Jahren Ehe endgültig getrennt. Ein wesentlicher Faktor für dieses schwierige Kapitel in ihrem Leben sollen laut einer engen Vertrauten der Schauspielerin belastende Nachrichten und E-Mails gewesen sein, die Lori auf Mossimos Handy entdeckt haben soll. Diese Funde hätten laut dem Bericht von Page Six das Vertrauen in der Beziehung nachhaltig zerstört. Während Lori in ihrem gemeinsamen Haus in Hidden Hills bleibt, das derzeit für umgerechnet knapp 13 Millionen Euro zum Verkauf steht, wird Mossimo zwischen Orange County und einer weiteren Immobilie der Familie in Idaho gesehen.

Die Ehe der Full House-Darstellerin war spätestens seit dem Skandal um die gefälschten Zulassungen ihrer beiden Töchter Isabella Rose Giannulli (27) und Olivia Jade Giannulli (26) für eine renommierte Universität stark belastet. Beide Elternteile hatten in der Folgezeit kurze Haftstrafen verbüßen müssen. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis hoffte Lori laut einer Freundin auf Veränderungen in ihrer Ehe, doch das Gegenteil trat ein. Von einer Versöhnung oder gar einem Neustart soll inzwischen keine Rede mehr sein. Stattdessen steht Loris Neuanfang im Mittelpunkt, dabei erhält sie Unterstützung von ihren erwachsenen Töchtern und engen Wegbegleitern wie Schauspielkollege James Tupper.

Nach dem Skandal und ihrer Haftentlassung 2021 wollten Lori und Mossimo ursprünglich hart an ihrer Ehe arbeiten. Damals zog das Paar aus Bel Air in ein kleineres Anwesen in Hidden Hills, um mehr Privatsphäre zu finden. "Sie können neu anfangen und gemeinsam an ihrer Ehe arbeiten, nachdem dieser College-Skandal die beiden und auch ihre Ehe schwer belastet hat", verriet damals ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly. Vor allem der Wunsch nach einem echten Neuanfang war groß. Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten plant Lori nun wohl, sich auf die neue Phase ihres Lebens zu konzentrieren und von der turbulenten Vergangenheit zu lösen.

Getty Images Mossimo Giannulli und Lori Loughlin, 2001 in Hollywood

ActionPress/Backgrid Mossimo Giannulli und Lori Loughlin in Boston, 2019

Getty Images Olivia Jade Giannulli, Lori Loughlin und Isabella Rose Giannulli