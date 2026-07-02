Nach sieben Jahren: Lori Loughlin kehrt zu Krimireihe zurück

Es ist ein Comeback, auf das viele Hallmark-Fans lange gewartet haben: Lori Loughlin (61) kehrt nach sieben Jahren Pause zu ihrer beliebten Krimireihe "Garage Sale Mystery" zurück. Die Schauspielerin wird erneut in die Rolle der Jennifer Shannon schlüpfen, und ein brandneuer Film ist bereits offiziell bestätigt. Der Hallmark Channel plant die Ausstrahlung für den Herbst 2026. Lori selbst nutzte Instagram, um die Neuigkeit persönlich mit ihren Fans zu teilen: "Hallo allerseits! Ich bin so aufgeregt, anzukündigen, dass wir 'Garage Sale Mystery' zurückbringen. Er wird irgendwann diesen Herbst zu euch kommen. Ihr könnt ihn auf dem Hallmark Channel schauen und am nächsten Tag auf Hallmark+."

Der neue Film markiert eine besondere Rückkehr für die Schauspielerin: Lori hatte zwischen 2013 und 2019 insgesamt 16 Filme der Reihe gedreht, bevor die Serie im Zuge des Hochschulzulassungsskandals eingestellt wurde. Der eigentlich für 2019 geplante letzte Film wurde damals erst 2022 ausgestrahlt. Mit der Erneuerung der Reihe setzt der Sender nun auf eine Fortsetzung des Erfolgsformats. Zusätzlich ist Lori auch in der 14. Staffel von "When Calls the Heart" zu sehen, die ebenfalls beim Hallmark Channel erscheinen soll.

Die "Garage Sale Mystery"-Reihe basiert auf den Büchern der Autorin Suzi Weinert, die beim ersten Film der Reihe sogar selbst einen Kurzauftritt hatte. Für Lori ist das Comeback beim Hallmark Channel nach dem Hochschulzulassungsskandal, in den sie und ihr Ex-Ehemann Mossimo Giannulli (63) verwickelt waren, ein weiteres Kapitel ihrer Rückkehr ins Rampenlicht. Die zweifache Mutter hatte nach dem Skandal eine längere Auszeit von der Schauspielerei genommen, ehe sie schrittweise wieder an ihre frühere Karriere anknüpfte.

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Imago Schauspielerin Lori Loughlin im April 2025

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Schauspielerin Lori Loughlin, Juli 2018

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ActionPress/Backgrid Mossimo Giannulli und Lori Loughlin in Boston, 2019