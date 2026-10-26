Lori Loughlin konnte ihre Miete kaum noch bezahlen

Bevor Lori Loughlin (62) als Tante Becky zum TV-Liebling avancierte, steckte sie in finanziellen Schwierigkeiten. Im Podcast "Cart Blanche with John Battagliese" erinnerte sich die Schauspielerin nun an die schwierigste Phase ihrer frühen Karriere. Nach ihrem Abschied vom Soapgeschäft bekam sie zwar gelegentlich eine Filmrolle oder drehte Pilotfolgen – ein längerfristiges Engagement ergab sich daraus jedoch nie. Mehrere Streiks in der Unterhaltungsbranche verschärften ihre Situation zusätzlich. Schließlich waren ihre Rücklagen fast aufgebraucht, und nachdem sie ihre Miete in Kalifornien überwiesen hatte, wusste sie nicht mehr weiter. Verzweifelt bat sie ihren Agenten deshalb direkt um einen Job. Wenig später folgte das Angebot von ABC: sechs Folgen in einer Sitcom namens "Full House" als Rebecca Donaldson Katsopolis. Aus dem zunächst kurzen Engagement entwickelte sich die Rolle, die ihrer Karriere neuen Schwung verlieh.

Wie sehr sie damals um ihre Existenz fürchtete, beschrieb die Darstellerin im Podcast ganz offen: "Und ich hatte meine finanziellen Mittel einfach aufgebraucht. Ich bezahlte meine Miete in Kalifornien ... und dachte: 'Oh, ich weiß nicht, ob ich nächsten Monat die Miete bezahlen kann.'" Deshalb habe sie sich direkt an ihre Vertretung gewandt. "Ich ging zu meinem Agenten und sagte: 'Ich brauche einen Job. Ich habe meine Miete bezahlt und weiß nicht, wie es weitergehen soll'", erzählte Lori. Kurz darauf habe ihr Agent ihr von der Anfrage von ABC berichtet – zunächst waren lediglich sechs Episoden vorgesehen. Die Schauspielerin nahm das Angebot sofort an. Aus dem kleinen Gastengagement wurde ein jahrelanger Erfolg: Über sieben Staffeln hinweg gehörte sie zum Cast von "Full House" und wurde als Tante Becky einem Millionenpublikum bekannt.

Ihre Laufbahn in der Unterhaltungsbranche begann Lori bereits mit elf Jahren als Model. Den Wunsch, Schauspielerin zu werden, hatte sie eigenen Angaben zufolge jedoch schon seit ihrem fünften Lebensjahr. 1979 war sie im TV-Film "Too Far To Go" erstmals als Darstellerin zu sehen. Kurz vor ihrem 16. Geburtstag übernahm sie anschließend die Rolle der Jody Travis in der CBS-Soap "The Edge of Night". Am Set von "Full House" entwickelten sich später Freundschaften, die jahrzehntelang Bestand hatten. Bereits in ihrer ersten Woche lernte sie unter anderem ihren Serienpartner John Stamos und Dave Coulier (67) kennen. Dave soll über die Kollegin, die anfangs nur für sechs Folgen engagiert worden war, damals gesagt haben: "Ich weiß nicht, wie lange die Serie laufen wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Lori für immer bei uns bleiben wird." Das Zitat veröffentlichte das Magazin People.

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Imago Schauspielerin Lori Loughlin im April 2025

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United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

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Getty Images Bei "An Unforgettable Evening": Lori Loughlin im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 11. März 2026