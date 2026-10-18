Darum traute Tobey Maguire seine Ex-Frau Jennifer Meyer

Bei ihrer Hochzeit mit Geoffrey Ogunlesi übernahm ausgerechnet Jennifer Meyers (49) Ex-Mann Tobey Maguire (51) eine ganz besondere Aufgabe: Der Schauspieler leitete die Trauung. Gegenüber Vogue erklärte Jennifer nun erstmals, weshalb Tobey nicht bloß als gewöhnlicher Gast dabei war. "Meinen Ex-Mann Tobey als Trauredner zu haben, war so besonders. Ein bisschen unkonventionell, aber so perfekt für uns", betonte sie. Auch sonst stand die Familie bei der Trauung im Mittelpunkt: Die Kinder des Brautpaares zogen bei der Zeremonie ebenso ein wie Jennifers Eltern. Genau diese familiäre Einbindung habe den Tag für sie unvergesslich gemacht. "Ich hatte wirklich das Gefühl, auf Wolke sieben zu schweben. Ich war überhaupt nicht nervös, sondern einfach nur glücklich", schwärmte sie gegenüber dem Modemagazin von dem wunderbaren Moment.

Dass Tobey diese zentrale Rolle übernahm, erhält durch das Timing eine zusätzliche Bedeutung. Nur wenige Tage vor Jennifers Hochzeit wurde die Scheidung der beiden offiziell abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt lag ihre Trennung bereits fast zehn Jahre zurück. Das Paar hatte sich im Oktober 2016 nach neun Ehejahren getrennt, blieb durch Tochter Ruby und Sohn Otis aber eng verbunden. Schon 2022 beschrieb Jennifer das Ende ihrer Ehe im "World's First Podcast" trotz der damit verbundenen Arbeit als "wunderschön". Über Tobey sagte sie damals: "Er ist mein Bruder. Ich liebe ihn über alles." Ihr freundschaftliches Verhältnis und das gemeinsame Familienleben erklären damit, weshalb der Schauspieler bei ihrer zweiten Hochzeit eine so wichtige Aufgabe bekam. Mit ihrem jetzigen Ehemann Geoffrey ist Jennifer seit dem Sommer 2023 liiert. Im November desselben Jahres zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich, im August 2024 folgte die Verlobung.

Zu der Hochzeitsgesellschaft gehörten Jennifer und Tobeys gemeinsame Kinder Ruby und Otis, die inzwischen 19 und 17 Jahre alt sind. Auch Jennifers kleine Tochter, die sie im Mai 2026 mit Geoffrey bekam, war bei der Feier dabei. Für die Trauung unter freiem Himmel hatte sich die Braut für ein schulterfreies weißes Kleid mit langem Schleier entschieden. Der Bräutigam erschien in einem schwarzen Anzug mit Fliege, auch Tobey führte im Anzug durch die Zeremonie. Neben der Familie erlebten zahlreiche prominente Gäste das Jawort auf Hawaii mit. Leonardo DiCaprio (51) reiste gemeinsam mit seiner Freundin Vittoria Ceretti (28) an. Außerdem feierten Courteney Cox (62), Kate Hudson (47), Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) mit dem frisch vermählten Paar. Damit wurde die außergewöhnliche Rolle von Jennifers Ex-Mann nicht nur von den gemeinsamen Kindern, sondern auch von einer hochkarätig besetzten Gästerunde miterlebt.

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Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer im Jahr 2013

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Rune Hellestad/ UPI Photo / ActionPress Tobey Maguire, Schauspieler

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Instagram / jenmeyerjewelry Jennifer Meyer und ihr Verlobter Geoffrey im September 2024