Tobey Maguire und Jennifer Meyer nun offiziell geschieden

Rund zehn Jahre nach ihrem Liebes-Aus sind Tobey Maguire (51) und Jennifer Meyer (49) nun auch auf dem Papier kein Liebespaar mehr. Laut Page Six geht aus Gerichtsunterlagen hervor, dass der Familienstand des Schauspielers und der Designerin am 21. September 2026 rechtswirksam aufgelöst wurde. Beide gelten damit offiziell wieder als ledig. Das entsprechende Urteil wurde am Donnerstag beim Los Angeles Superior Court eingereicht. Damit schließt sich ein langes Kapitel zumindest in einem wichtigen Punkt. Komplett fertig sind die beiden mit dem Thema allerdings noch nicht.

Zwar ist ihre Ehe rechtskräftig beendet, doch einige Fragen des Scheidungsverfahrens müssen Tobey und Jennifer noch klären. Um welche Punkte es sich dabei genau handelt, wurde bislang nicht bekannt. In den offiziellen Dokumenten heißt es wörtlich: "Das Auflösungsurteil wird erlassen. Der Status als Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft wird beendet und die Parteien werden wieder in den Status lediger Personen versetzt." Möglich wurde dieser Schritt, weil der Schauspieler und die Designerin ihren Familienstand getrennt von den übrigen Streitpunkten behandeln ließen.

2016 hatten die beiden ihre Trennung bereits öffentlich gemacht. Den Antrag reichte die Schmuckdesignerin allerdings erst im Jahr 2020 ein. Jennifer hat ihr zweites Familienglück mittlerweile gefunden: Im September 2024 gab Meyer ihre Verlobung mit Geoffrey Ogunlesi, dem Sohn des nigerianischen Milliardärs Adebayo Ogunlesi, bekannt. Im Juni 2026 brachte sie ihre Tochter zur Welt. Vor Kurzem war bereits durchgesickert, dass die beiden gemeinsam beantragt hatten, ihre Ehe nun offiziell aufzulösen und wieder als ledig eingetragen zu werden. Zu dem Zeitpunkt fehlte noch die Zustimmung des zuständigen Richters. Komplett getrennte Wege gehen der Spider-Man-Darsteller und seine Ex-Frau trotzdem nicht: Aus der Ehe sind zwei gemeinsame Kinder hervorgegangen. Durch das Co-Parenting bleiben beide weiterhin miteinander verbunden.

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Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer im Jahr 2013

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ActionPress Schauspieler Tobey Maguire und Schmuckdesignerin Jennifer Meyer

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Imago Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi bei der Vanity Fair Oscar Party 2026