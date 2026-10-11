Nach Scheidung traut Tobey Maguire seine Ex Jennifer Meyer

Jennifer Meyer (49) und Geoff Ogunlesi haben sich am Wochenende im Four Seasons Resort Lanai auf Hawaii das Jawort gegeben. Für eine besondere Überraschung sorgte Jennifers Ex-Mann Tobey Maguire (51): Der "Spider-Man"-Star leitete die romantische Zeremonie unter freiem Himmel. Wie Page Six berichtet, waren auch Jennifers und Tobeys gemeinsame Kinder, Tochter Ruby und Sohn Otis, bei dem besonderen Moment dabei. Ebenso gehörte die kleine Tochter, die Jennifer und Geoff erst im Mai 2026 begrüßt hatten, zur Hochzeitsgesellschaft. Die Designerin schritt in einem schulterfreien weißen Brautkleid mit langem Schleier zum Altar. Geoff trug einen schwarzen Anzug mit Fliege, während Tobey ebenfalls im Anzug durch die Trauung führte. Auch die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Leonardo DiCaprio (51) erschien mit seiner Freundin Vittoria Ceretti (28). Außerdem feierten Jeff Bezos (62) und seine Ehefrau Lauren Sánchez (56), Courteney Cox (62), Kate Hudson (47) mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (40) sowie Rachel Zoe (55) mit dem Brautpaar.

Das ungewöhnliche Zusammentreffen vor dem Altar fand nur wenige Tage nach dem offiziellen Ende von Jennifers Ehe mit Tobey statt. Damit wurde die Scheidung des ehemaligen Paares fast zehn Jahre nach seiner Trennung rechtskräftig. In den Anfang Oktober von Page Six veröffentlichten Gerichtsunterlagen wird der neue Beziehungsstatus eindeutig festgehalten: "Das Auflösungsurteil wird eingetragen. Der Status der Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft wird beendet und die Parteien erhalten den Status lediger Personen zurück." Offenbar sind damit jedoch noch nicht alle rechtlichen Angelegenheiten zwischen der Designerin und dem Schauspieler geklärt. Dem Bericht zufolge wurde die Scheidung in einem abgetrennten Verfahren vollzogen. Weitere Punkte der umfassenderen Einigung seien weiterhin offen. Dass Tobey seine Ex-Frau kurz nach diesem formalen Schritt mit ihrem neuen Partner verheiratete, verlieh der Feier eine besonders ungewöhnliche Note. Seine zentrale Rolle bei der Zeremonie verdeutlichte zugleich, wie eng Jennifer und der Filmstar weiterhin miteinander verbunden sind.

Jennifer und Tobey hatten 2007 geheiratet. Im Oktober 2016 gaben sie nach neun Ehejahren ihre Trennung bekannt. Dass die beiden trotz ihres Liebes-Aus weiterhin eng miteinander verbunden sind, machte Jennifer bereits 2022 im "World's First Podcast" deutlich. "Ich kann es nicht einmal erklären. Er ist mein Bruder. Ich liebe ihn über alles", erklärte sie damals. Mit Geoff ist die Schmuckdesignerin seit Sommer 2023 liiert. Bei der Baby2Baby-Gala im November desselben Jahres zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich, im August 2024 folgte die Verlobung. Im Mai 2026 wurden die beiden Eltern einer Tochter, deren Namen sie bislang nicht öffentlich gemacht haben.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tobey Maguire und Jennifer Meyer

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Imago Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Jennifer Meyer und Tobey Maguire im Jahr 2014