Heimlich: Jennifer Meyer bestätigt die Geburt ihres Babys

Designerin Jennifer Meyer (49) hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht – und das auf ganz besondere Weise bestätigt. Zum Vatertag widmete sie ihrem Verlobten Geoff Ogunlesi jetzt einen rührenden Instagram-Post, der gleichzeitig die erste Aufnahme des Neugeborenen zeigt. Darauf ist zu sehen, wie Geoff ihre kleine Tochter lächelnd in den Armen hält. "Ein perfekter Monat mit unserem perfekten kleinen Mädchen. Wir lieben dich am meisten, Geoff. Frohen Vatertag", schrieb Jennifer dazu. Das Bild und die Bildunterschrift lassen darauf schließen, dass die Tochter bereits im Mai zur Welt gekommen ist.

Einen genauen Geburtstermin nannte Jennifer nicht – auch den Namen des Mädchens behält sie vorerst für sich. Dass die Geburt kurz bevorstand, hatte sie zuvor selbst auf Social Media angedeutet: Mit einem Foto auf dem Sofa und dem Satz "Wir sind bereit" hatte sie ihre Fans auf das Ereignis vorbereitet. Für Jennifer ist es nach Ruby, 19, und Otis, 17, das dritte Kind. Die beiden Teenager stammen aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Tobey Maguire (50). Das Baby ist das erste gemeinsame Kind der Designerin mit Geoff, dem Gründer der Ogunlesi Group.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Jennifer die Schwangerschaft öffentlich gemacht. Gegenüber dem Magazin People sprach sie offen darüber, wie sich diese Schwangerschaft in ihrem Alter anfühlt – anstrengender als die vorherigen, aber insgesamt positiv. Für Ruby und Otis sei die Aussicht, große Geschwister zu werden, ebenfalls aufregend gewesen. Jennifer und Tobey hatten sich 2016 nach rund zehn Jahren Ehe getrennt, die Scheidung wurde 2020 offiziell.

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Imago Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Instagram / jennifermeyer Geoff Ogunlesi mit dem Neugeborenen, Juni 2026

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Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer in Los Angeles, 2013