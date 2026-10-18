Gutes Herz: Redo sieht sie als "Promi Big Brother"-Siegerin

Bei Promi Big Brother steigt die Spannung vor dem Finale. Ex-Bewohner René Dost (57), auch bekannt als Redo, verrät bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash, wem er den Sieg besonders gönnen würde. Seine Wahl fällt auf Nina Bridney (23), mit der er einige Tage im Container verbrachte. "Sie ist eine Newcomerin mit einer absolut ehrlichen Art. Obwohl behauptet wurde, dass sie sich besonders verstelle, habe ich sie persönlich so erlebt, wie sie wirklich ist. Sie ist ein sehr lebensfroher Mensch", meint er. Für ihn steht deshalb fest: Sie hätte den Triumph verdient. Doch wer wird sich am Ende tatsächlich durchsetzen? René hat eine andere Vermutung. Seiner Einschätzung nach könnte Maurice Dziwark das Rennen machen und sich den Sieg bei "Promi Big Brother" sichern.

Warum Redo ausgerechnet Nina den Sieg gönnt, macht er an zwei besonderen Momenten fest. Nina suchte das Gespräch mit Godfrey Egbon und bot ihm eine Umarmung an. Das Model lehnte diese jedoch ab. Doch Nina ließ sich davon nicht entmutigen und wagte an einem anderen Tag einen erneuten Annäherungsversuch – diesmal sogar mit einer Blume. Für Redo zeigen diese Gesten, wie aufrichtig die Streamerin wirklich ist. "So etwas kann man nicht scripten. Das ist einfach echt", betont er im Beisein von Promiflash. Nina habe seiner Meinung nach großes Potenzial: "Sie hat den Sieg auf jeden Fall verdient."

Im "Promi Big Brother"-Container hatten Redo und Nina schnell einen besonderen Draht zueinander gefunden. Für die Influencerin wurde der Gastronom zu einer wichtigen Vertrauensperson, bei der sie sich öffnen konnte. Umso schwerer fiel ihr sein Auszug: Nina zeigte sich sichtlich mitgenommen und machte vor den übrigen Bewohnern deutlich, wie sehr sie Redo ins Herz geschlossen hatte. Doch ist ihre Verbindung mit dem Ende der Show vorbei? Davon geht der Unternehmer nicht aus! Bei der Pressekonferenz zeigte er sich zuversichtlich, dass der Kontakt auch außerhalb des Containers bestehen bleibt. Mehr noch: Redo kann sich sogar vorstellen, künftig bei einem von Ninas Twitch-Streams vorbeizuschauen.

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Imago René Dost bei der Vorstellung der neuen Promi Big Brother 2026-Bewohner im Capitol Theater Düsseldorf, September 2026

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ninabridney Nina Bridney im August 2026

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Instagram / ninabridney Nina Bridney und Redo, "Promi Big Brother"-Bewohner