René "Redo" Dost (58) lässt es mit seiner Freundin Celine Müller ganz entspannt angehen. Der Gastronom und die Konditormeisterin sind erst seit Ende Oktober ein Paar und arbeiten zudem beruflich eng zusammen. Große Pläne für die gemeinsame Zukunft schmiedet René trotzdem noch nicht. Das machte er jetzt in einem neuen Video auf Instagram deutlich. Auf die Frage nach dem nächsten Schritt in der Beziehung reagierte er gelassen: "So weit sind wir noch nicht. Wir sind noch in der Kennenlernphase – da reden wir noch gar nicht drüber. Also, das ist überhaupt kein Thema." Statt die nächsten Schritte zu planen, wollen die beiden Turteltauben lieber erst einmal die frische Verliebtheit auskosten. "Ich glaube, jetzt genießen wir einfach nur die Zeit. Ich glaube, das ist viel zu früh, jetzt über Zukunft nachzudenken", erklärte René weiter.

Dabei verbringen René und Celine nicht nur privat viel Zeit miteinander. Die beiden verbindet auch ein gemeinsames berufliches Projekt. Celine hatte an Renés "100-Tage-Chef-Challenge" teilgenommen und ist inzwischen die Chefin eines seiner Restaurants in Potsdam. Mit ihrer bisherigen Arbeit hat sie den Influencer offenbar schwer beeindruckt. In seinem Video kam er regelrecht ins Schwärmen und lobte die Leistung seiner Partnerin in den höchsten Tönen. "Wir haben ja ein Business zusammen gemacht. Celine hat ja hier mit der 100-Tage-Challenge angefangen. Das hat sie wirklich in den ersten Monaten geschafft, über 60 Prozent mehr Umsatz zu haben – Wahnsinn", berichtete René stolz. Damit verbringen die beiden nicht nur ihre Freizeit miteinander, sondern tragen auch im Arbeitsalltag gemeinsam Verantwortung. Während René bei der Frage nach der privaten Zukunft noch zurückhaltend bleibt, äußert er sich zu Celines beruflichen Ergebnissen deutlich konkreter: Nach seinen Angaben konnte sie den Umsatz des Restaurants innerhalb der ersten Monate um mehr als 60 Prozent erhöhen.

Während René die gemeinsame Zukunft noch gelassen anging, hatte Celine bereits eine besondere Reaktion auf ihre Beziehung erlebt. In einem Instagram-Video hatte sie am Vortag verraten, dass ihr Vater erst durch die öffentliche Bekanntgabe von ihrem Liebesglück erfahren hatte. "Ich habe es meinem Papa tatsächlich gar nicht gesagt – am nächsten Tag hat er es über Social Media erfahren", erzählte die Konditormeisterin. Anschließend meldete er sich mit einer Sprachnachricht bei ihr. Die dauerte ganze drei Minuten! Für Celine war das zunächst ein Grund zur Nervosität. "Ich dachte: Um Gottes willen, was passiert jetzt?", schilderte sie ihren ersten Gedanken. Den genauen Inhalt der Nachricht verriet sie nicht. Dafür stellte sie klar, dass ihre Eltern hinter ihr und ihrer Entscheidung standen. "Meine Eltern sind brutal supportive, die stehen brutal hinter mir", betonte sie. Trotz der anfänglichen Aufregung um die lange Nachricht konnte sie sich nach eigener Aussage also auf ihre Familie verlassen.

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Instagram / rene.redo René "Redo" Dost und Celine Müller, November 2026

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Instagram / cellymue René Dost küsst seine Freundin Celine Müller

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