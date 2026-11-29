Spielt Eifersucht in der Beziehung von René "Redo" Dost (58) und Celine Müller eine Rolle? Dieser Frage haben sich die beiden jetzt selbst gestellt. In einem gemeinsamen Video auf Instagram sprachen der Gastronom und seine Freundin ganz offen über das Thema. René ist nämlich häufig mit anderen Frauen unterwegs und streamt mitunter sogar mit OnlyFans-Darstellerinnen. Für Celine ist das aber offenbar kein Problem. "Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Warum? Er gibt mir das Gefühl, dass ich ihm vertrauen kann", erklärte sie in dem Clip. Und sie legte nach: "Das ist mir völlig egal. Er hat wirklich mein vollstes Vertrauen." Zwischen der 25-Jährigen und dem 58-Jährigen besteht ein Altersunterschied von 33 Jahren. Dennoch macht Celine deutlich, dass für sie nicht Renés Alter oder sein beruflicher Kontakt zu anderen Frauen entscheidend ist. Stattdessen verlässt sie sich auf das Gefühl, das ihr Partner ihr innerhalb der noch jungen Beziehung vermittelt.

Auch René kennt das Gefühl der Eifersucht nach eigener Aussage nicht. Seine Begründung fällt dabei äußerst selbstbewusst aus. "Ich war noch nie eifersüchtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hört sich jetzt ein bisschen narzisstisch an, aber: Ich bin der Jackpot", erzählte er in dem Clip. Selbst die Vorstellung, dass ein jüngerer oder durchtrainierterer Mann auftauchen könnte, bringt ihn offenbar nicht aus der Ruhe. "Wenn irgendjemand anderes kommt, der ein bisschen muskulöser ist und der natürlich jünger ist – ob der dann der Jackpot ist, kann ich nicht sagen. Ich bin trotzdem der Jackpot", stellte der Unternehmer klar. Im Netz sorgt die Partnerschaft der beiden vor allem wegen des deutlichen Altersunterschieds immer wieder für Diskussionen. Teilweise müssen sich René und Celine dabei auch abwertende Kommentare gefallen lassen. Davon wollen sie ihre Beziehung jedoch nicht bestimmen lassen. Der Gastronom hält den kritischen Stimmen entgegen, dass er und seine Freundin miteinander glücklich seien.

Auch über ihre gemeinsame Zukunft hatte René bereits zwei Tage zuvor auf Instagram gesprochen. Große Pläne hatte er dabei noch nicht verkündet. "So weit sind wir noch nicht. Wir sind noch in der Kennenlernphase – da reden wir noch gar nicht drüber. Also, das ist überhaupt kein Thema", hatte er auf die Frage nach dem nächsten Beziehungsschritt erklärt. Stattdessen hatte für ihn erst einmal die gemeinsame Zeit im Vordergrund gestanden: "Ich glaube, jetzt genießen wir einfach nur die Zeit. Ich glaube, das ist viel zu früh, jetzt über Zukunft nachzudenken." Beruflich hatten die beiden dagegen schon gemeinsame Sache gemacht. Celine hatte an Renés "100-Tage-Chef-Challenge" teilgenommen und anschließend die Leitung eines seiner Restaurants in Potsdam übernommen. Mit ihrer Arbeit hatte sie ihren Freund offenbar mächtig beeindruckt. "Das hat sie wirklich in den ersten Monaten geschafft, über 60 Prozent mehr Umsatz zu haben – Wahnsinn", hatte René in dem Video geschwärmt. Während er sich bei privaten Zukunftsplänen zurückgehalten hatte, war sein Lob für Celines berufliche Leistung also deutlich ausgefallen.

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Instagram / rene.redo René "Redo" Dost und Celine Müller, November 2026

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Instagram / cellymue René Dost küsst seine Freundin Celine Müller

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